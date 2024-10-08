В Полтавском областном совете готовятся голосовать за запрет Телеграма. Депутатской комиссия по вопросам регламента 3 октября единогласно рекомендовала запретить популярный мессенджер.

Трансляция заседания комиссии велась в Ютубе Полтавского облсовета.

Комиссия рассмотрела вопрос "О запрете использования Телеграма". Один из депутатов на заседании заявил, что ему пришлось регистрироваться через мессенджер, чтобы попасть в Государственный аграрный реестр. Это возмутило остальных членов комиссии, поскольку "серверы Телеграма находятся в Санкт-Петербурге" и существует риск утечки информации в Россию.

Ссылаясь на разъяснение спецслужб Украины, депутаты единогласно рекомендовали запретить мессенджер в Полтавской области.

Теперь этот вопрос должен рассмотреть Полтавский областной совет на сессионном заседании.

Вчера стало известно, что чиновникам Аппарата Верховной Рады запретили устанавливать и использовать популярный мессенджер в рабочих целях на служебных и личных компьютерах.

Вообще в Украине давно обсуждают идею полного запрета Телеграма. Мы подробно анализировали, кто и почему хочет это сделать.