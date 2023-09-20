Илон Маск в своей соцсети Х опубликовал фото, где он сидит на стопках из долларовых банкнот.

Бизнесмен заявил, что у него есть свободные 42 млрд долларов и спросил своих подписчиков, какая компания будет куплена им следующей.

В комментариях Илону Маску предложили выкупить Facebook у его главного конкурента Марка Цукерберга.

"Если бы я купил этот мусор, я бы его сразу удалил. Всё, что они делают, это крадут вашу информацию. Ничего хорошего в этом нет", — ответил Маск.

Другие предложили каким-то образом вложить эти деньги в освоение Марса.

"Я слышу, что вы хотите построить город на Марсе? Это хорошее использование денег", — отозвался Маск на очередное предложение подписчика.

Также ему понравилась идея выкупить Samsung и Apple и создать "супертелефонную компанию".

Перед этим стало известно, что Маск намерен сделать платным доступ в свою соцсеть Х, чтобы отсеять ботов. Американски бизнесмен считает, что платный доступ — единственный способ противостоять ботам.

"Мы переходим к небольшой ежемесячной оплате за пользование платформой", — сказал Маск.

Ранее бизнесмен заявил, что историю пишут победители, а проигравшие редактируют Википедию.