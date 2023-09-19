Предприниматель Илон Маск заявил о намерении сделать платным доступ в соцсеть Х (бывший Твиттер) всем пользователям.

Об этом миллиардер сказал во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Американски бизнесмен считает, что платный доступ – единственный способ противостоять ботам.

"Мы переходим к небольшой ежемесячной оплате за пользование платформой", – сказал Маск.

По его словам, компания сейчас ищет более дешевые варианты для пользователей.

"На самом деле мы собираемся придумать более низкий уровень ценообразования. Это более долгая дискуссия, но, на мой взгляд, это действительно единственная защита от огромных армий ботов", – объяснил бизнесмен.

Конкретную сумму платы он пока не назвал, но отметил, что она будет ниже платной подписки X Premium, которая стоит $8 в месяц.

Напомним, летом Маск объявил о ребрендинге Твиттера, после чего публикации в соцсети стали называться "иксами", а не "твитами".

Также он говорил о необходимости сделать интерфейс этой соцсети более привлекательным.

"Нам нужно сделать этот интерфейс намного красивее", - отметил Маск.