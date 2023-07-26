Социальная сеть Twitter после ребрендинга и переименования в X снижает стоимость рекламы для привлечения новых брендов на платформу, а также предупреждает уже присутствующие о лишении верификации в случае низких рекламных затрат.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письма, отправленные компанией.

В письмах отмечается, что компания начала предлагать некоторым рекламодателям пониженные цены на видеорекламу, которая сопровождается списком актуальных тем на вкладке X "Исследуйте". Такая реклама обеспечивает брендам круглосуточное размещение в списке актуальных тем.

Кроме того, компания предлагает скидку 50% на любое новое бронирование этой рекламы до 31 июля.

"Цель этих скидок - помочь нашим рекламодателям расширить охват в критические моменты в Twitter, такие, как чемпионат мира по футболу среди женщин", - говорится в одном из сообщений.

В Twitter также предупредили рекламодателей, что с 7 августа аккаунты брендов могут потерять верификацию. Также из электронных писем следует, что эта угроза может быть реализована, если рекламодатели не потратят минимум $1 000 на рекламу за предыдущие 30 дней или $6 000 - за 180 дней.

Напомним, на днях американский бизнесмен, владелец Твиттера Илон Маск представил проект нового логотипа социальной сети. Логотип внедрили уже на этой неделе. Вместо птицы на логотипе соцсети нарисована буква Х на черном фоне.

Также мы сообщали, что публикации в Twitter после ребрендинга будут называться "иксами", а не "твитами". Сам Маск заявил, что переименовал соцсеть, потому что поменялась ее концепция: если раньше это был обмен короткими сообщениями, "птичьими твитами", то теперь логотип и название птички не имеют смысла, так как загрузить можно сообщение и видео любого размера.