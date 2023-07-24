Сервис микроблогов Twitter сменил логотип и переехал на новый домен x.com
Сервис микроблогов Twitter, как и анонсировалось, сменил логотип.
Место птички теперь заняла буква "Х".
Также владелец Twitter американский бизнесмен Илон Маск запустил дополнительный домен для Twitter - x.com. При этом старый адрес тоже работает.
Напомним, что Илон Маск ранее сообщал, что хочет переименовать Twitter и новым названием может стать одна буква.
Также мы писали о том, что владельцы верифицированных аккаунтов Twitter теперь могут загружать в микроблоги двухчасовые видео.
И о том, что новшество Twitter о платной верификации (наличие синей галочки возле подтвержденного аккаунта) вызвало возмущение среди пользователей.
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