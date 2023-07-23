Американский бизнесмен, владелец Твиттера Илон Маск представил проект нового логотипа социальной сети. Он заявил, что логотип могут внедрить уже с понедельника.

Об этом бизнесмен пишет в своем Твиттере.

Птицы, как заверяет Маск, на логотипе соцсети больше не будет. В связи с этим бизнесмен опубликовал возможный будущий дизайн Твиттера, который представляет собой букву Х на черном фоне.

"Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно, со всеми птичками", - написал Маск.

Кроме того, он запустил опрос с предложением изменить цвет платформы по умолчанию на черный. На данный момент в голосовании приняли участие более 500 тысяч пользователей Твиттера. Две трети поддерживают предложение поменять базовый цвет соцсети на черный.

Также Маск заявил, что новый логотип могут внедрить уже завтра.

"Если сегодня вечером будет опубликован достаточно качественный логотип X, завтра мы опубликуем его по всему миру", - написал Маск.

Ранее мы писали, что Twitter ограничивает количество читаемых твитов в день. Цель - усложнить работу "роботов", которые собирают данные. Теперь верифицированные аккаунты временно ограничены чтением 6000 сообщений в день, неверифицированные – 600 в день, а новые неверифицированные аккаунты - 300.

Помимо этого, недавно Маск выражал недовольство фирмами, занимающимися искусственным интеллектом, такими как OpenAI, из-за использования ими данных Twitter для обучения своих языковых моделей. Недавно Илон Маск и один из основателей корпорации Apple Стив Возняк призвали приостановить разработку искусственного интеллекта.