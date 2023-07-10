Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск заявил, что предлагает главе Meta Марку Цукербергу померяться членами в буквальном смысле слова.

Об этом он написал в Twitter.

Также Маск назвал Цукерберга "куколдом" (фетишистская сексуальная практика, в которой один из супругов наблюдает или становися соучастником сексуальной "неверности" своего супруга).

Отношения Маска с Цукербергом обострились после того, как последний запустил новую соцсеть Thread, которую рассматривают как альтернативу приобретенному Маском Twitter.

Напомним, за первые 4 часа Threads скачали пять миллионов раз, а за 7 часов показатель достиг десяти миллионов. Глава компании Марк Цукерберг заявил, что хочет добиться результата в миллиард пользователей. Twitter уже угрожает Meta судебным иском из-за якобы факта переманивания сотрудников.

Ранее мы рассказывали, что недавно владельцы Twitter и Threads - Илон Маск и Марк Цукерберг - договорились встретиться на поединке в октагоне – клетке для боев, после того как Meta объявила о создании конкурента для Twitter. Маск начал дразнить Цукерберга, и это стало отправной точкой для возникновения споров между ними.

По данным СМИ, министр культуры Италии предложил Маску и Цукербергу провести бой в римском Колизее.