Вероятный бой между владельцем Twitter Илоном Маском и соучредителем Meta Марком Цукербергом обрастает подробностями.

Илон Маск предложил провести этот бой "по всем правилам ММА" - то есть, смешанных единоборств.

Такой комментарий он оставил в Twitter в ответ на сообщение одного из пользователей о том, что "поединок по правилам джиу-джитсу между Цукербергом и Илоном стал бы забавным сюжетным поворотом".

Основатель Facebook Марк Цукерберг занимается джиу-джитсу и участвует в турнирах.

Тема поднялась вчера. Маск высмеял идею Цукерберга запустить соцсеть, похожую на Твиттер. После чего оба бизнесмена договорились подраться в клетке в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Цукерберг в этом году резко разбогател на рекордные 44,3 миллиарда долларов.

А также, что в Европе оштрафовали компанию Metа Цукерберга на рекордные 1,2 млрд евро за передачу данных пользователей.

Об Илоне Маске мы писали, что он резко разбогател после получения разрешения на испытания мозговых чипов на людях.

А также, что Илон Маск хочет переименовать Twitter, новым названием может стать одна буква.