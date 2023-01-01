Сооснователь Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан ждут ребенка. Это следует из фото, которое главный акционер компании Meta опубликовал в социальной сети.

Цукерберг поздравил подписчиков с новым годом живописной фотографией, где он стоит рядом с беременной женой. Судя по фото, идёт последний триместр.

19 мая 2012 года 28-летний тогда Марк Цукерберг взял в жёны свою давнюю подругу Присциллу Чан, которая почти на год младше. Пара устроила празднование по поводу получения Присциллой степени PhD по медицине, но когда близкие друзья и члены семьи появились на заднем дворе дома молодых в Пало-Альто, им объявили, что они попали на свадьбу. Как сказал представитель пары, свадьба не была приурочена к IPO компании Facebook, скорее, к окончанию обучения Присциллы.

Известно, что 2 декабря 2015 года у Марка и Присциллы родилась дочь Максима Чан, или Макс, как её зовут близкие.

В открытом письме их новорождённой дочери, опубликованном 1 декабря, Чан и Цукерберг обязались пожертвовать в течение жизни 99 % своих акций Facebook, оценённых в $45 миллиардов, компании Инициатива Чан - Цукерберга, то есть их новой благотворительной организации направленной на финансирование здравоохранения и образования.

Ранее "Страна" сообщала, что 28 августа 2017 года у пары родилась вторая дочь, которую назвали Августа.