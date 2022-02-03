Интернет-пользовательница из США Нина Джейн Патель, заявила, что подвергалась сексуальным домогательствам и виртуальному насилию в метавселенной компании Марка Цукерберга Horizon Worlds.

Об этом пишет портал Media, Entertainment, Arts, WorldWide (MEAWW).

Патель рассказала, что она зашла в метавселенную и не успела включить безопасный режим. По словам британки, она подверглась словесным и сексуальным домогательствам со стороны пользователей, которые "фактически изнасиловали ее аватар" и сделали ряд фотографий.

"В течение 60 секунд после присоединения меня подвергли словесным и сексуальным домогательствам. 3-4 аватарки мужского пола, с мужскими голосами, по сути, но "изнасиловали" мою аватарку и сделали фотографии. Когда я пытался уйти, они кричали: "Не притворяйся, что тебе не понравилось", - заявила Патель.

После этих слов женщина отключила интернет.

Представители метавселенной признали наличие подобной проблемы и заявили, что компания будет совершенствовать инструменты, которые должны обеспечивать безопасность пользователей.

Отметим, метавселенная относится к виртуальной 3D-реальности, которая имитирует реальную жизнь и содержит голографические аватары и видео.

Ранее мы писали, что Meta предложила пользователям Facebook и Instagram присылать ей свои интимные фото в целях безопасности.

Также сообщали, что компания Meta отключит систему распознавания лиц в сервисах Facebook.