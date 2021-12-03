Материнская компания Facebook под названием Meta, которая управляет сервисами, вместе с британской горячей линией Revenge Porn Helpline запустила новую услугу: пользователи могут присылать фотографии интимного характера в целях безопасности в соцсетях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Данная платформа (StopNCII.org) дает возможность людям по всему миру активно противодействовать распространению их интимных изображений без согласия на платформах, участвующих технологических компаний, предоставляя пользователям большую безопасность и контроль над фотографиями", - сказано в заявлении.

Meta предлагает пользователям, чьи снимки или видео уже обнародованы или могут опубликоваться на Facebook и Instagram, выбрать файлы, которые сервис может быстро обнаружить. После загрузки фото пользователю нужно создать уникальный PIN, по которому можно отслеживать статус проверок. Далее снимки преобразовывают в цифровой отпечаток, который соцсети должны будут использовать в рамках поиска подобных изображений. Технология сервиса может удалить только те фотографии, которые идентичны исходному файлу.

"StopNCII.org был построен с учетом требований безопасности и конфиденциальности на каждом этапе процесса. Платформа использует технологию, которая хэширует изображения и видео непосредственно на устройстве человека. StopNCII.org предназначен для взрослых старше 18 лет", - добавили в заявлении.

Запуск платформы поддержали более 50 неправительственных организаций по всему миру.

Ранее мы писали, что, по данным исследования, Facebook и Instagram следят за действиями детей, которым нет 18 лет.

Также сообщали, что компания Meta отключит систему распознавания лиц в сервисах Facebook.