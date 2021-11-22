Американский журнал Time поместил на обложку декабрьского номера фото Фрэнсис Хауген - бывшей сотрудницы компании Facebook, рассказавшей, как соцсеть следит за пользователями, разжигает ненависть и занимается цензурой.

Дизайн новой обложки журнал показал в своем Твиттере.

На обложке размещено лицо Хауген крупным планом на светло-зеленом фоне. Снимок сопровождает подпись: "Путь разоблачительницы: что побудило Фрэнсис Хауген начать бить тревогу насчет Facebook, и что произойдет дальше".

Номер еще не поступил в продажу (он выйдет в начале декабря), но издание уже разместило статью о Хауген на своем сайте. В ней рассказывается о жизни женщины и работе в Facebook.

Журналист издания встретился с ней в Европе во время ее трехнедельного турне по этой части света. Хауген призналась, что пересекла Атлантику, чтобы дать совет европейским законодателям, как обуздать чрезмерное влияние крупных социальных сетей.

Также женщина рассказала, как пришла к Facebook и что ее там не устроило. По ее словам, в 2016 году, накануне президентских выборов в США, она потеряла близкого друга из-за дезинформации в интернете. Он верил в теории заговора, например в идею о том, что мировой экономикой управляет Джордж Сорос. И в какой-то момент просто перестал выходить на связь.

В 2018 году с ней связался рекрутер компании Facebook. Она сказала ему, что согласится на работу только в том случае, если сможет бороться с дезинформацией и обеспечивать безопасность платформы и ее пользователей.

"Я взялась за эту работу, потому что потерять друга было невероятно болезненно, и я не хотела, чтобы кто-то еще испытал эту боль", - объяснила она.

Однако ее оптимизм по поводу того, что она сможет что-то изменить изнутри, длился около двух месяцев. Ее предложения неизменно игнорировали, а замечания отклоняли фразой о том, что она не должна все воспринимать так негативно.

Хауген сказала, что за время работы ужаснулась тому, насколько Facebook влиятелен за рубежом.

"Я заинтересовалась Индией в первые две недели работы в компании. Многие люди, впервые получившие доступ к интернету в таких местах, как Индия, даже не рассматривали возможность того, что прочитанное ими в сети может быть ложным или вводящим в заблуждение. С того момента я подумала: Facebook - это огромный спящий дракон", - говорит она.

По ее словам, у многих людей не было времени нарастить "культурные мускулы" скептицизма по отношению к онлайн-контенту.

Подобные негативные впечатления накапливались, и в итоге женщина сделала что сделала: уволилась и начала свой войну против бывшего работодателя.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об откровениях Фрэнсис по поводу соцсети.

Мы также сообщали, что она дала показания о Facebook в Конгрессе.