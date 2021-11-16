В Житомирской области более двух лет тянется рассмотрение дела о защите чести, достоинства и деловой репутации мэра одного из городов. В его рамках Коростенский горрайонный суд региона постановил привлечь к участию владельца Facebook Марка Цукерберга.

Об этом сообщает сайт Житомир.info.

Истцом по делу выступает Овручский городской глава Иван Коруд, который судится с одним из основателей овручской районной партийной организации "Свобода" Алексеем Кравчуком из-за комментариев в социальной сети Facebook.

В Едином государственном реестре судебных решений изложена суть дела.

25 июля 2019 года Коруд обратился в суд с исковым заявлением к Кравчуку. Он попросил признать недостоверной и унижающей честь и достоинство информацию, распространенную ответчиком в социальной сети Fасеbоок. А также обязать ответчика удалить эту информацию и опровергнуть ее, разместив текста решения суда по делу. Также Коруд потребовал взыскать с ответчика в качестве возмещения морального вреда одну гривню и оплатить судебные издержки.

По ходатайству истца определением от 19 октября 2021 года Коростенский горрайонный суд постановил привлечь к участию в рассмотрении дела владельца Facebook.

"В подготовительном судебном заседании истцом заявлены ходатайство об оставлении искового требования о возмещении морального вреда без рассмотрения, привлечении к участию в деле как соответчика владельца сайта Facebook, которым является Facebook Inc. (Фейсбук Инкорпорейтед) резидент Соединенных Штатов Америки, адрес: Willow Rd, Menlo Park, CA, 94025, US", – сказано в постановлении.

Подготовительное заседание по делу назначено на 12 декабря. Есть все основания полагать, что Цукерберг на него не явится.

Ранее "Страна" сообщала, что соцсеть Цукерберга обвинили в разжигании ненависти.

А на него самого на пару с женой подали в суд на сексуальные домогательства и унижения.