Facebook и Instagram собирают данные о действиях пользователей младше 18 лет. Сервисы Meta могут узнать, что ищет ребенок, что покупает, или даже какие товары кладет в корзину для последующей покупки.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование компаний Global Action Plan, Reset Australia и Fairplay.

Для проведения исследования были созданы три поддельных аккаунта - 13 летнего и двух 16-летних подростков.

Исследователи просматривали данные, собранные программным обеспечением Facebook, Instagram и Messenger, когда фейковые пользователи посещали сайты.

Выяснилось, что соцсети собирают данные с других вкладок браузера и страниц, которые открывают дети. ПО собирает информацию о том, какие кнопки нажимает ребенок, какие термины он ищет и какие товары покупает или кладет в корзину.

В Meta заявили, что связывать то, что компания прозрачно демонстрирует, какие данные собирает с тем, что эти данные данные используются для рекламы, нельзя.

"Причина, по которой эта информация отображается в наших инструментах прозрачности, заключается в том, что подростки посещают сайты или приложения, использующие наши бизнес-инструменты. Мы хотим обеспечить прозрачность получаемых нами данных, даже если они не используются для персонализации рекламы", - сообщил пресс-секретарь Meta Джо Осборн.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 13 октября, в компании Facebook приняли решение изменить политику в отношении интернет-травли, анонсировав ряд новых мер, которые призваны защитить пользователей их приложений.

Кроме того, мы также информировали о том, что 17 американских изданий опубликовали материалы внутренних расследований и документов соцсети Facebook, предоставленные бывшим менеджером компании по продукту Фрэнсис Хауген. Материалы показывают, что соцсеть закрывает глаза на тяжкие преступления, которые совершают с ее помощью, и потакает самым дурным страстям.