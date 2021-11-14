Теперь пользователи социальной сети Instagram имеют возможность поставить статус с эмодзи, который увидеть смогут только взаимные подписчики в течение суток. Статус имеет четыре варианта - "Работаю", "Занят", "Отмечаю" и "Радуюсь".

Новость об этом мгновенно разлетелась среди пользователей сети Интенет.

И так, в случае, если у вас не появилась эта функция, нужно зайти во вкладку с личными сообщениями, когда возникнет диалоговое окошко, в нем можно будет установить статус. Однако для текста есть лимит - 32 символа. Кроме того, пока статус имеет четыре варианта - "Работаю", "Занят", "Отмечаю" и "Радуюсь".

Вместе с приходом новинки появились и первые жалобы. Некоторые пользователи c устройствами с операционной системой Android сообщили о некорректной работе статуса: вместо эмодзи у них отображаются случайные символы.

Другим же и вовсе не удалось установить статус - у них просто не появилась такая функция. Остальная часть пользователей подтвердила, что функция самостоятельно активируется после перехода в direct.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что социальная сеть Instagram, в которой всем разрешили оставлять гиперссылки в сториз, готовится запустить сервис платных подписок. Это позволит пользователям платить блогерам за эксклюзивный контент.

Кроме того, мы писали, что в Instagram тестируют новую функцию, которая называется "Take a Break" ("Сделай перерыв"). Приложение будет напоминать пользователям о необходимости отдохнуть через определенные промежутки времени, которые они сами смогут выбрать.