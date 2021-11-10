В Instagramтестируют новую функцию. Фото: piqsels

В социальной сети Instagram тестируют новую функцию, которая называется "Take a Break" ("Сделай перерыв"). Приложение будет напоминать пользователям о необходимости отдохнуть через определенные промежутки времени, которые они сами смогут выбрать.

Об этом рассказал глава Instagram Адам Мосссери в своем твиттер-аккаунте.

Суть функции "Сделай перерыв" в том, что пользователь сможет сам выбрать промежуток времени (10,20 или 30 минут) по истечении которого приложение оповестит его о необходимости прерваться.

Кроме того, функция даст советы, как отвлечься от Instagram, например глубоко подышать, послушать музыку или выполнить какое-то дело из списка. Функция направлена на то, чтобы дать пользователям больше контроля над тем, сколько времени они проводят в  Instagram. Ее тестирование началось этой недели.

 

Напомним, Instagram  готовится запустить сервис платных подписок

Также сообщалось, что Instagram и Facebook разрешили пользователям скрывать счетчик лайков.

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