В социальной сети Instagram тестируют новую функцию, которая называется "Take a Break" ("Сделай перерыв"). Приложение будет напоминать пользователям о необходимости отдохнуть через определенные промежутки времени, которые они сами смогут выбрать.

Об этом рассказал глава Instagram Адам Мосссери в своем твиттер-аккаунте.

Суть функции "Сделай перерыв" в том, что пользователь сможет сам выбрать промежуток времени (10,20 или 30 минут) по истечении которого приложение оповестит его о необходимости прерваться.

Кроме того, функция даст советы, как отвлечься от Instagram, например глубоко подышать, послушать музыку или выполнить какое-то дело из списка. Функция направлена на то, чтобы дать пользователям больше контроля над тем, сколько времени они проводят в Instagram. Ее тестирование началось этой недели.

Testing “Take a Break” 🧑‍🔬



We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.



I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌🏼 pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH