Украинские власти готовятся закрутить налоговые гайки не только ФОПам, но и рядовым гражданам.

"Страна" уже писала о "налоге на старые туфли", о введении которого недавно предупредила нардеп Нина Южанина. По ее словам, налоговая с 1 марта уже начала получать данные о денежных переводах на счета людей и предпринимателей, которые продают товары через интернет.

По словам Южаниной, под колпак фискалов могут попасть не только бизнесмены, но и все те, кто продал через интернет-площадки хотя бы несколько вещей, даже бывший в употреблении. Всем придется платить с полученной от реализации товара суммы 23% налога - 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора.

"Если человек продал туфли своего выросшего из них ребенка за 200 гривен, то из них должен заплатить в бюджет 64 гривны и еще обязан подать годовую декларацию о доходах", - приводит пример Южанина.

По ее данным, Минфин уже подготовил законопроект, который предусматривает ежегодную подачу цифровыми платформами (OLX, Prom, Rozetka и т д) данных о продавцах, зарегистрированных на платформе и осуществивших хотя бы одну торговую операцию. "По мнению Минфина, должна передаваться информация обо всех без исключения операциях и облагаться налогом все средства физлиц от 1 гривны. Именно эта позиция была озвучена на рабочей группе по обсуждению этого проекта", - утверждает Южанина.

Глава общественной организации SAVEФОП Сергей Доротич рассказал нам, что мелкий бизнес уже готовится к нововведениям, в частности, начинает постепенно замещать почтовую доставку курьерской. "Опасаются, что почтовые операторы также станут передавать данные о продажах, поэтому ищут альтернативу", - говорит Доротич.

По его мнению, риски дополнительного налогообложения действительно есть не только для бизнеса, но и для рядовых граждан.

"В Налоговом кодексе прописано, что продажа личных вещей налогом не облагается. Но весьма размыто определение - что такое личные вещи. Налоговики могут использовать это как лазейку, и требовать с людей 23% налога, даже если речь идет о продаже поношенного пальто, не говоря уже, скажем, о шинах или старом мобильном телефоне", - отметил Доротич.

Разбирались, что означают новые налоговые инициативы властей, и придется ли платить "налог на старые туфли".

"Продал старые туфли за 200 гривен - заплати 64 гривны налога"

Как написала в своем Телеграм нардеп Нина Южанина, с 1 марта налоговая начала получать данные о денежных переводах на счета граждан, осуществляющих продажу товаров через интернет. По ее словам, такие данные указываются в фискальных чеках, выдаваемых финучреждениями при приеме средств для последующего перевода (в частности, при получении посылок с наложенным платежом на Новой почте или Укрпочте).

Южанина, со ссылкой на данные налоговой службы, утверждает, что за первые 20 дней марта уже идентифицировали десятки тысяч граждан, систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары.

Этот факт "Стране" подтвердила жительница Хмельницкой области Юлия, которая мастерит декоративные венки и композиции из сухоцветов, а затем продает их, собирая заказы через свою страницу в Инстаграм. По словам девушки, бизнес у нее небольшой, наемных работников нет. Продает только то, что смастерит своими руками, а это не больше 10-15 изделий в месяц. Но не так давно знакомый из местной налоговой предупредил, что ее уже "взяли на карандаш".

"Я зарабатываю на своих изделиях 20% от стоимости. Даже не представляю, как я могу платить с них 23% налога. Придется или цены поднимать, или вообще отказываться от своего небольшого бизнеса", - сетует Юлия.

Южанина пишет, что в число "предпринимателей" могут попасть даже те, кто продает свои старые вещи.

"Сегодня, и на этом настаивает Минфин в ходе различных дискуссий все суммы средств, полученных от таких продаж ("не предпринимательских") должны включаться в доход физического лица, также физлицо должно подать годовую декларацию и уплатить из этих сумм в бюджет 23% (18% НДФЛ и 5% военного сбора). То есть, если человек продал туфли своего выросшего из них ребенка за 200 гривен, то из них должен уплатить в бюджет 64 гривны, да еще и обязан подать годовую декларацию о доходах", - заявила Южанина.

Также она утверждает, что Минфин уже подготовил законопроект на эту тему (в Раде он пока не зарегистрирован). Среди предложенных нововведений - требование к маркетплейсам ежегодно предоставлять Государственной налоговой службе отчет о зарегистрированных на площадках пользователях, которые провели хотя бы одну операцию в год. При этом количество сделок, по словам Южаниной, значение не имеет - маркетплейсы будут отчитываться о суммах от 1 гривны.

"В странах ЕС такие пороги действуют, и в налоговую передаются данные только о продавцах, доход от продажи которых превысил 2000 евро или было совершено 30 и больше продаж в год. У нас же, по мнению Минфина, должна передаваться информация обо всех без исключения операциях и облагаться налогом все средства физлица от 1 гривны", - отмечает Южанина.

Наличие такого проекта от Минфина "Стране" подтвердил источник в Кабмине. "Да, проект есть. Он сырой, и, понятно, будет дорабатываться. Не исключено, что в итоговом варианте появятся некие пороговые суммы (больше 1 гривны) и лимит по количеству сделок", - заверил он.

"Только продажа однотипных товаров"

Впрочем, пока власти всячески открещиваются от попыток брать с украинцев "налог на старые туфли". Глава профильного налогового комитета Рады Данил Гетманцев заявил, что "продажа б/у носков, даже больше трех и даже больше 30 не является и никогда не являлась предпринимательством. И для этого не нужно регистрировать ФОП и платить налоги. Но намекнул, что мелкий бизнес, торгующий через интернет, действительно могут ждать ужесточения.

"Если это реальный бизнес без регистрации, то да, проблемы будут. Не вижу никаких оснований, почему те, кто работает в черную имеют право на преимущества перед теми, кто зарегистрирован", - сказал Гетманцев.

В Государственной налоговой службе 7 апреля опубликовали на своем официальном сайте пояснения, в которых говорится, что распространяемая СМИ информация о том, что налоговая вроде бы начала штрафовать продавцов с OLX, Promua и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, если они продают онлайн личные вещи, не отвечает действительности.

"Продажа индивидуального имущества (личных вещей) не расценивается как основание для финансовой или административной ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства. Только систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров является признаком предпринимательской (хозяйственной) деятельности. Это не касается реализации индивидуального имущества (личных вещей) гражданами с помощью таких электронных торговых платформ как OLX, Promua И любых соцсетей", - отметили в Государственной налоговой службе.

В то же время ГНС призвала субъектов хозяйствования самостоятельно и добровольно официально зарегистрироваться, проводить расчеты через зарегистрированные РРО, придерживаться налогового законодательства, чтобы избежать финансовой и административной ответственности.

"Отслеживать будут операции, которые можно квалифицировать как предпринимательскую деятельность - постоянная продажа однотипного товара на достаточно большие суммы", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Совладелец маркетплейса Rozetka Владислав Чечеткин заявил, что данных о продавцах налоговая у них не требует, по крайней мере пока (что и понятно, учитывая, что эта идея пока существует только на уровне законопроекта - Ред).

То есть, на данный момент фактически подтверждается, что власти намерены усилить контроль за бизнесом, в том числе, мелким, торгующим через интернет. Даже небольшие кустарные производства, как, например, у Юлии из Хмельницкой области, с продажей 10-15 изделий в месяц, уже могут попасть под прицел налоговиков. Но вот от налогообложения "старых туфлей" власти и фискалы пока всячески открещиваются.

"Бизнес уже ищет варианты"

Сергей Доротич говорит, что предприниматели уже достаточно давно получают из разных источников "звоночки" о том, что им хотят еще больше закрутить гайки по налогам.

"Сейчас действительно серьезно берутся за интернет-торговлю. Уже была попытка прессовать почтовых операторов, чтобы те передавали данные в налоговую о посылках. Теперь решили привлечь еще и маркетплейсы. Многие продавцы уже начали сокращать долю почтовых отправлений товара, заменяя ее курьерской доставкой. Это дороже, но надежнее. В областных центрах активно создаются небольшие курьерские службы, куда привлекают студентов, несовершеннолетних, женщин (мужчины работать не хотят, опасаясь ТЦК). Такие службы хорошо обеспечивают доставку по месту, но пока не могут решить вопрос доставки в другие населенные пункты. Следующий этап - создание курьерской площадки, и налаживание коммуникации между службами в разных городах. Чтобы, к примеру, можно было передавать товар бусами, а по месту его развозили курьеры. Понятно, что полностью объемы почтовых доставок такие службы не покроют, то они могут "вытащить" из-под контроля налоговиков хотя бы какую-то часть", - рассказал Доротич,

При этом, если такой способ доставки станет достаточно массовым, покупателям придется платить за доставку больше и ждать товара немного дольше, чем, если его отправляют, к примеру, через "Новую почту". Впрочем, чтобы заинтересовать покупателей переходить на курьерскую доставку, им могут предлагать скидки. А некоторые продавцы косметики уже сейчас доставляют товар курьером вообще бесплатно, а, если покупатель настаивает на пересылке почтой, то за такую доставку нужно платить по тарифам оператора.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец говорит, что, если власти действительно решат отслеживать продавцов (в том числе, через маркетплейсы), то это потребует огромных затрат на администрирование. "Не исключено, что они окажутся выше, чем суммы взысканных в итоге налогов. Мотивация властей понятна - попытка привлечь дополнительные средства в бюджет. Но вместо того, чтобы стимулировать развитие бизнеса и поднимать экономику, решили забирать у предпринимателей последние копейки. А в это время мимо бюджета проходят миллиардные теневые потоки, работают схемы на таможне", - говорит Кравец.

Будут ли брать налоги с людей

Но для большинства украицев главный вопрос - не придется ли все-таки платить налоги с продажи старых вещей.

Налоговая, как мы уже писали выше, опровергает страшилки о "налоге на старые туфли".

Вместе с тем, на горячей линии налоговой службы "Телеграфу" сообщили, что даже одна гривна, которая поступает на личные счета граждан, должна облагаться налогом. Исключения - только поступление на карты зарплат, стипендий, выплат от государства (пенсии, соцпомощь, выплаты ВПО и др). Как видим, дохода от продажи б/у вещей в этом перечне нет.

Все средства, которые вам переводят на банковские карты, должны быть включены в годовую декларацию о доходах и нужно заплатить с них 18% НДФЛ и 5% военного сбора, - заявили на горячей линии налоговой службы. Исключение, согласно действующему законодательству, денежные переводы от родственников первой линии родства (жена, муж, родители, дети), если это подарки или наследство. Также Данил Гетманцеы отмечал, что не будут облагаться налогом доходы в виде поворотной финансовой помощи (то есть, деньги в долг).

В то же время Доротич говорит, что тема "налога со старых туфлей" далеко не закрыта.

"Дело в том, что в Налоговом кодексе действительно прописано, что не облагается налогом продажа личных вещей. Но при этом формулировка термина "личные вещи" достаточно размыта. По трактованию налоговиков, это вещь, которая была у вас в употреблении. А если вещь новая, и вы ее продаете, так как, скажем, размер не подошел? На этот счет никаких пояснений нет. Автозапчасти, даже б/у вообще не входят в категорию личных вещей. По бытовой технике в свое время нам так и не удалось получить внятного ответа от налоговой - какую именно технику и электронику можно считать личными вещами. Одни говорили, что никак, дескать, личные вещи - это только обувь и одежда. И даже старый мобильный телефон в эту категорию уже не входит. Другие, наоборот, заверяли что б/у техника, которой вы пользовались - это ваша личная вещь. Но в любом случае исчерпывающих трактовок нет, а это значит, что у налоговиков остаются лазейки, и при желании они смогут заставить вас заплатить 23%, к примеру, с продажи автомобильных шин или смартфона", - подытожил Доротич.