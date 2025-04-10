Министерство финансов предлагает облагать налогом продажу украинцами вещей на цифровых платформах вроде OLX, Prom и Rozetka. Ведомство разработало соответствующий законопроект.

Об этом сообщает в своем Фейсбуке народный депутат от партии "Европейская солидарность" Нина Южанина.

"Минфином подготовлен законопроект, которым предусмотрена ежегодная передача цифровыми платформами (а это и OLX, и Prom, и Rozetka и т.д.) в налоговую данных о продавцах, зарегистрированных на платформе и которые в течение года осуществили хотя бы одну операцию. Также этим законопроектом предусмотрено, что такие цифровые платформы будут являться налоговыми агентами и должны удерживать с полученных (продавцами – физическими лицами) доходов НДФЛ и военный сбор", - написала нардеп.

Она отметила, что это делается для согласования украинского законодательства с европейским, но в Евросоюзе налогом облагают доходы продавцов от 2000 евро и 30 продаж в год. В Украине же предлагают передавать информацию даже об одной продаже от 1 гривны.

"На самом деле Минфин очень избирательно имплементирует положения документов ЕС и ОЭСР", - резюмировала Южанина.

Напомним, на днях та же Южанина заявила, что с 1 марта налоговая инспекция начала получать данные о денежных переводах на счета граждан, осуществляющих продажу товаров через интернет.

Налоговая опровергла ее информацию. В ведомстве заверили, что продажа личных вещей не расценивается как основание для ответственности за нарушение требований законодательства.