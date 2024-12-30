Власти повысили налоги в Украине, чтобы финансировать армию.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Министерства финансов Сергей Марченко.

По его словам, сейчас 26% ВВП идет на оборону. Потому решение о повышении налогов Марченко назвал вынужденным.

"В этих условиях у нас нет другого выхода, кроме как поиск балансов. Это было вынужденное болезненное решение, оно достаточно компромиссное. Тот компромисс, на который мы вышли, меня как министра финансов частично удовлетворил. Ключевой задачей было выровнять баланс между потребностями ВСУ и нашими возможностями", – сказал чиновник.

При этом он считает, что граждане и бизнес понимают неизбежность повышения налогов в условиях войны.

"Общаясь с представителями бизнеса и гражданами, мы понимаем, что это не непосильная ноша, учитывая, что каждая их гривна пойдет на вооруженные силы. Это важно. Эти средства пойдут на финансирование армии", – подчеркнул министр.

В то же время он добавил, что правительство не планирует новых повышений в следующем году.

"На следующий год, в настоящее время, мы не планируем идти с предложениями по увеличению налогов. У нас нет таких планов", – сказал глава Минфина.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский подписал закон №9319 о повышении налогов для предпринимателей с 1 января.

Между тем данные "Опендатабот" говорят о том, что почти треть опрошенных предпринимателей (27%) планируют закрыться в этом или следующем году. Из них 62% заявили, что приняли такое решение из-за повышения налогов.