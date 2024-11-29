В Украине с 1 декабря рекордно повышаются налоги для людей и бизнеса. На днях президент Владимир Зеленский подписал скандальный закон, предусматривающий увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, новый сбор для физлиц-предпринимателей, авансовые платежи с АЗС и целый ряд других налоговых новшеств.

Рада проголосовала за законопроект №111416–д еще полтора месяца назад, но долгое время президент его не подписывал, что запустило волну слухов о том, что повышения налогов удастся избежать (хотя его уже учли в бюджете на следующий год). Тем не менее, чуда не случилось - хоть и с нарушением отведенных законодательством сроков (у президента есть 15 дней на подписание законов) Зеленский все же его завизировал.

При этом в новом законе сохранилась коллизия, которую в экспертных кругах уже окрестили "ловушкой для ФОПов" - предприниматели будут уплачивать военный сбор фактически задним числом - с 1 октября. В парламенте уже есть законопроект о переносе сроков, но он пока не принят.

Разбирались, как будет работать новый закон "об историческом повышении налогов".

Как изменятся налоги с 1 декабря

"Страна" уже подробно писала о скандальном законопроекте №111416-д. Изначально он предусматривал намного более жесткие нормы, чем те, что оказались в итоговом варианте. В частности, в проекте содержались пункты о резком увеличении военного сбора с первой регистрации авто и продажи ювелирных изделий, а также налога на прибыль предприятий. Но затем в Раду и ОП потянулись разного рода лоббисты, и многие из резонансных новшеств удалось сбить еще на этапе обсуждения законопроекта.

Впрочем, в итоговом варианте остались пункты, закручивающие гайки по налогам для самых широких слоев украинского общества - рядовых граждан и физлиц-предпринимателей. Речь идет о повышении военного сбора с 1,5% до 5% и введении военного сбора для ФОПов.

Но даже после принятия проекта в целом появились слухи, что его могут "спустить на тормозах". Хотя на повышении налогов настаивал МВФ, президент не спешил подписывать новый закон. И даже после того, как на основе нового закона был сверстан и проголосован бюджет на следующий год, некоторые эксперты и депутаты были уверены, что Зеленский, скорее, ветирует бюджет, чем подпишет бьющий по рейтингам властей "налоговый пресс".

Эти разговоры усилились после того, как с подачи президента запустили программу о выплатах всем украинцам "Вовиной тысячи" (что потребует больше 30 млрд гривен).

Впрочем, чуда не случилось, и спустя 44 дня с момента принятия налогового закона Зеленский его все же подписал.

Хотя и тут не обошлось без интриги. 28 ноября новый закон появился на сайте "Голоса Украины" и его должны были официально опубликовать 29 ноября, после чего документ вступил бы в силу. Но в последний момент закон исчез из сайта, и будет опубликован с таким расчетом, чтобы он начал действовать с 1 декабря. То есть, бухгалтерам не придется насчитывать 5% военного сбора на два дня в ноябре.

Но это, похоже, единственная уступка властей накануне глобального закручивания налоговых гаек.

Итак, что предусматривает новый закон? Главные нововведения следующие:

Повышение военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников. При этом для военнослужащих, работников СБУ, ГУР, Нацгвардии, пограничной службы и других силовых структур ставку военного сбора оставили прежней - 1,5%. А для тех, кто выполняет боевые задания ее обнулили. Как повышение военного сбора отразится на доходах среднестатистического украинца? С зарплаты в 20 тысяч гривен сейчас удерживают военный сбор в 300 гривен. С 1 декабря будут высчитывать 1000 гривен. То есть, минус 700 гривен с зарплаты. Чем выше официальная зарплата тем большим будет военный сбор с нее. К примеру, если начислят 30 тысяч гривен, придется заплатить 1,5 тысячи вместо прежних 450 гривен, то есть, сокращение реального дохода составит уже 1100 гривен и т.д. Установление с 1 октября ежемесячного военного сбора для всех ФОП 1,2 и 4 групп в размере 1% от размера минимальной зарплаты (то есть, 800 гривен). Фактически этот налог вводится задним числом. И на 1 декабря у ФОПов автоматически возникнет долг по военному сбору за октябрь и ноябрь. В Раде уже зарегистрирован проект, которым депутаты хотят убрать эту коллизию, и перенести начало действия пункта о военном сборе для предпринимателей на 1 декабря. Но на данный момент этот проект еще не принят. Что это значит для ФОПов разберем дальше. Такая же норма по военному сбору для ФОПов 3 группы и юрлиц на третьей группе единого налога - с 1 октября военный сбор устанавливается в размере 1% от дохода. Увеличение ставка налога на прибыль для финансовых учреждений (кроме страховых компаний) до 50% с 1 января 2025 года Установление ежемесячных авансовых взносов на прибыль (если речь идет о юрлице) или НДФЛ (в случае с владельцем-физлицом) для каждой АЗС в размере от 30 до 60 тысяч гривен. Привязка авансовых платежей с налога на прибыль для обменников к евро Увеличение на 14% минимального налогового обязательства для сельхозземель и установление минимального размера такого обязательства на уровне 1400 гривен с гектара. Снятие упрощенной системы с ФОП 4 группы, если есть долг по минимальному налоговому обязательству за два квартала и более. Увеличение минимальных розничных цен на вина, коньяки и вермуты на 50% Повышение ренты на добычу щебня, песка и каолина. С 1 января 2025 года возврат к ежемесячной отчетности для бизнеса (сейчас - ежеквартальные отчеты). Вместе с тем, средства, насчитанные по программе "Национальный кэшбек" освобождаются от налогов Освобождение от налогообложения получили также социальные выплаты украинских беженцев, полученные за границей - с них официально сняли НДФЛ за 2022, 2023 и все последующие годы до окончания военного положения (хотя ранее ходили слухи, что беженцев могут заставить платить 18% налога на доходы физлиц).

От квартир и машин до больничных

Как говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, повышение военного сбора до 5% коснется не только зарплат украинцев, но и других операций, которые предусматривают уплату этого налога.

Речь идет, в частности, о второй и больше в течение календарного года продаже жилья. Сейчас со второй продажи люди платят 6,5% (5% налога и 1,5% военного сбора), а с 1 декабря будут отдавать 10%. Если речь идет о третьей за год продаже недвижимости, то вместо 19,5% (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора) нужно будет заплатить 23%.

С учетом того, что недвижимость стоит достаточно дорого, переплата окажется большой. Скажем, с проданной квартиры за 50 тысяч долларов, если это вторая продажа за год, придется отдать 5 тысяч долларов вместо 3250 долларов. Если речь идет о третьей продаже за год, сумма составит 11,5 тысяч долларов вместо 9750 долларов. Но итоговые суммы могут варьироваться, если владелец сумеет доказать, что сумма прибыли с проданных объектов недвижимости была меньшей.

То же самое с движимым имуществом, авторскими вознаграждениями, выходного пособия при увольнении, наследства и подарков (если они получено не от родственников первой линии родства доходов от сдачи имущества в аренду (если сдача оформлена официально), премий и даже больничных.

Впрочем, как говорят эксперты, скорее всего, люди будут искать лазейки, чтобы минимизировать налоги.

"К примеру, по военному сбору с продажи недвижимости могут быть попытки договориться о разделении дополнительных платежей с покупателем. Согласятся, понятно, не все. Но на самых интересных объектах такая "дополнительная комиссия" с покупателя вполне возможна", - говорит столичный риэлтор Ирина Луханина. То есть, речь идет о фактическом подорожании отдельных объектов недвижимости. По словам Луханиной, это могут быть как востребованные сейчас отдельностоящие небольшие здания в Киеве, так и квартиры, к примеру, эконом-класса (до 60 тысяч долларов).

"Такие квартиры сейчас, как правило, покупаются по программе льготной ипотеки "еОселя", и покупатели особо не торгуются, так как им не нужно сразу платить всю сумму по сделке", - пояснила Луханина.

Глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич считает, что на рынке возрастет ценность "зарплат в конвертах", с которых никаких налогов платить не нужно. И работодатели при любой возможности станут еще больше уводить зарплаты в тень.

Как бизнес загоняют в долги

Отдельный вопрос - по ФОПам. Фактически на момент вступления нового закона в силу они уже станут "должниками", поскольку для них обязательство по уплате военного сбора прописано с 1 октября 2024 года. То есть, в декабре нужно будет заплатить сразу 2400 гривен, а уже потом - по 800 гривен в месяц.

В Раже уже есть законопроект, который исправляет эту "ошибку" и переносит норму о военном сборе для ФОПов на декабрь вместо октября. Но пока непонятно, как быстро его смогут принять и когда он начнет действовать.

"До этого времени ФОПы фактически оказываются в ловушке. Если они не заплатят, в любой момент может прийти налоговая и выписать штраф. Если заплатят, то после вступления поправок в силу, окажется, что они переплатили налоги. По законодательству, излишне уплаченные налоги должны вернуть. Но на практике получить возврат не так просто. Я, к примеру, жду перерасчета по излишне уплаченным налогам по своей фирме уже несколько лет, и пока ничего так и не получил", - говорит Доротич.

Кравец также отмечает, что он сам переплатил 40 тысяч гривен налогов, но возврата так и не дождался.

"Когда я платил, это было 8 тысяч долларов, а сейчас - меньше тысячи. Компания выиграла все суды по этому делу, но денег все еще нет. Конечно, ФОПы могут подавать с суды, и те, скорее всего, станут на их сторону. Но суды - это лишние затраты, нервы и деньги. Уверен, что далеко не все станут судиться, тем более, что речь идет о сравнительно небольших суммах. Поэтому сработает так называемый "эффект Коломойского" - когда вы фактически "обберете" миллионы людей на 1600 гривен (военный сбор за октябрь и ноябрь - Ред.), то даже если сотням придется вернуть деньги, окажетесь в плюсе", - говорит Кравец.

По словам Доротича, бухгалтера уже сейчас советуют ФОПам платить с учетом "долгов", а уже потом думать, подавать с суд или "забыть".

Но для многих предпринимателей эти платежи могут оказаться "последней каплей".

"Бизнес, особенно мелкий, и так работает на пределе по понятным всем причинам - продажи падают, клиентов становится меньше, бронирование сотрудников не работает, зарплаты нужно повышать плюс постоянные перебои с электроэнергией и работа на генераторе со светом по 20-30 гривен за киловатт. Если добавить к этому списку еще и дополнительный военный сбор, станет еще хуже. Многие уже рассуждают, что гораздо выгоднее сейчас работать в тени, тем более, что проверяющих в последнее время поубавилось, так как забронированы далеко не все, и на ТЦК им не хочется нарваться также, как и всем остальным", - отметил Доротич.

"Заложат в ценники"

По словам Доротича, бизнес попытается заложить повышенные налоги в ценники, а это значит, что ускорится общая инфляция в стране (которая и так уже выше ожидаемой ранее).

Совладелец группы компаний "Прайм" (работает на рынке нефтепродуктов и логистики) Дмитрий Леушкин отмечает, что новый налоговый закон стал настоящим "трэшем" для продавцов топлива.

"Каждая заправка будет вынуждена платить с прибыли до 60 тысяч гривен в месяц, вне зависимости, есть эта прибыль или нет. Это не может не сказаться на ценах - будет плюс 1 гривна на литре всех видов топлива", - говорит он.

Ситуацию на топливном рынке усугубляют и другие дополнительные требования. В частности, с 24 декабря этого года все импортеры и производители должны будут накапливать 3% от объемов на неких складах (или платить другим операторам за хранение). А это, по расчетам Леушкина - еще плюс 1,5 гривны на литре топлива.

C 1 января в Украине также стартует очередной этап повышения топливных акцизов, что добавит к ценнику на бензин и дизель еще по 1,5 гривны.

Итого - плюс 4 гривны на литре, - подсчитал Леушкин. Понятно, что такой рост цен на топливо тут же взвинтит стоимость на перевозки, а это значит, что поползут вверх цены практически на все товары и услуги.