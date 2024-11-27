Президент Украины Владимир Зеленский вскоре подпишет закон о повышении налогов, и он вступит в силу с 1 декабря.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

Премьер сообщает, что Кабинет министров попросил президента поскорее утвердить закон, который ждет его подписи с октября.

Напомним, в середине ноября западные издания писали, что Владимир Зеленский еще не решил, будет ли он подписывать законопроект о повышении налогов.

Инициативу критиковали бизнес, граждане и некоторые депутаты. В частности, звучали сомнения, что все средства от военного сбора будут направлены именно на ВСУ.

Некоторые эксперты считают, что Зеленский рассчитывает на получение средств для этих целей от ЕС за счет замороженных российских активов.

Как мы писали, 10 октября Верховная Рада поддержала в целом законопроект о повышении налогов, но в урезанном виде, убрав оттуда половину текста.

А 15 октября спикер передал его на подпись президенту.

Ранее мы приводили основные положения этого документа и публиковали разъяснения налоговых консультантов по поводу принятого Радой законопроекта.