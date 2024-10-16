В Украине I и II группы ФЛП (физических лиц-предпринимателей) впервые заплатят военный сбор уже в октябре 2024 года, а III группа - в феврале 2025-го.

Такие разъяснения опубликовали налоговые консультанты сервиса Taxer.

В рядах физлиц-предпринимателей ажиотаж в связи с недавним принятием законопроекта №11416-д, которым поднимается ряд налогов и вводится военный сбор для ФЛП, чего не было раньше. Дело в том, что бизнес отчитывается перед Государственной налоговой службой и платит в госбюджет уже на этой неделе. А новый закон после подписания президентом будет применен задним числом - с 1 октября 2024 года (по крайней мере так изначально заявлялось).

Это совершенно новая практика для ФЛП, многие из которых с трудом справляются со стандартной бухгалтерией, а новым законом она еще сильнее усложняется. В связи с чем ФЛП вовсю обрывают телефоны налоговых консультантов и профильных сервисов, в том числе и популярного среди предпринимателей Taxer ua.

В связи с широким интересом Taxer опубликовал первые разъяснения по законопроекту №11416-д, однако смог ответить лишь на некоторые вопросы из-за отсутствия последней версии документа и пояснений Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Напомним, что законопроект с повышенными налогами был принят Верховной Радой 10 октября, и 15-го числа направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому, но пока не подписан и не вступил в силу.

В своем разъяснении Taxer подтвердил, что военный сбор, который ФЛП до этого не платили, действительно будет насчитываться с октября 2024 года. Но не одинаково для разных групп предпринимателей.

В частности, для I и II групп ФЛП:

Оплатить нужно до 20 октября 2024 года, хотя срок могут поменять в зависимости от даты подписания закона президентом.

Размер военного сбора составит 10% от минимальной зарплаты по состоянию на январь отчетного года. Для 2024 года – это 710 грн в месяц, а для 2025 – 800 грн/мес.

Военный сбор нужно платить ежемесячно также, как и единый налог.

Отчет по уплате военного сбора нужно подавать только раз в год - в годовой декларации.

Для III группы ФЛП:

Военный сбор уплачивается в размере 1% от дохода.

Начисление сбора начнется с 1 октября, то есть задним числом за текущий месяц.

В этом октябре и до конца 2024 года платить его и отчитываться перед ГНСУ не нужно (сейчас ФЛП до 21 октября должны оплатить ЕСВ и до 19 ноября — единый соцвзнос за III квартал).

Военный сбор оплачивается поквартально, также как единый налог, и будет начислен с IV квартала 2024-го, который оплачивается до 19 февраля 2025 года. Это будет первая оплата нового сбора для малого бизнеса, и будет проходить вместе с оплатой 5% единого налога. То есть нужно будет перечислить в госбюджет не 5% дохода, а 6%.

• Отчитываться по оплате за военный сбор нужно будет в обычной декларации плательщика единого налога.

Сама оплата военного сбора будет происходить на специальные счета. Их реквизиты предоставят налоговые органы. Когда точно - неизвестно.

"Как только закон вступит в силу, мы обновим календарь и реквизиты по уплате налогов. Формы отчетности будут обновлены после публикации налоговой службой", - заявили консультанты Taxer в своем разъяснении для ФЛП.

Ранее сообщалось, что украинские частные предприниматели в этом году стали закрываться в полтора раза чаще. Об этом свидетельствуют данные аналитического сайта YouControl.Market.

Также мы разбирались в отдельном материале, какие налоги повысили украинцам и на что это повлияет.