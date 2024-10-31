Повышения налогов задним числом в октябре уже не будет, соответствующий законопроект завис в Офисе президента.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк.

Парламентарий отметил, что вчера закончился срок для ветирования налогового законопроекта, который в начале октября приняла Верховная Рада, также истекает срок для его подписания, "но эту часть Конституции нарушают постоянно". Сегодня последний день, когда президент может подписать законопроект, чтобы он вступил в силу с 1 ноября.

"Но уж точно можно сказать три вещи:

задним числом не получилось обложить налогом (кроме банков);

эта спешка потом закончилась тем, что закон валяется в ОП более полумесяца;

ну и явно это уже не 30 млрд в этом году", - написал Железняк.

Ранее мы публиковали разъяснения налоговых консультантов по поводу принятого Радой законопроекта о повышении налогов, который пока так и не стал законом.

Также мы приводили основные положения этого документа. Кроме прочего он предусматривает повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников.