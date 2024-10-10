Налоги необходимо платить даже с чаевых в ресторане.

Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в подкасте на видеосервисе YouTube.

По его словам, чаевые – это тоже доход, а все доходы, не являющиеся льготами, должны облагаться налогами.

Ранее Даниил Гетманцев заявил, что решить проблему дефицита бюджета Украины можно только повышением военного сбора и НДС.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала в целом законопроект о повышении налогов, но в урезанном виде, убрав оттуда половину текста. Из-за этого повышения налогов "задним числом" с 1 октября не будет.

Накануне Главное юридическое управление Рады оценило законопроект о повышении налогов как нарушающий Конституцию.

Принятый в Украине налоговый закон прокомментировала американская газета The New York Times. Издание считает, что президенту Владимиру Зеленскому, возможно, придется столкнуться с народным гневом из-за повышения налогов.

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