Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, будет ли он подписывать законопроект о повышении налогов.

Об этом сообщает ВВС-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.

Уже истекли сроки как для подписания документа, так и для ветирования. Хотя изначально предполагалось, что он заработает задним число еще с 1 октября.

Инициативу критиковали как бизнес, граждане и некоторые депутаты. В частности, звучали сомнения, что все средства от военного сбора будут направлены именно на ВСУ.

Некоторые эксперты считают, что Зеленский рассчитывает на получение средств для этих целей от ЕС за счет замороженных российских активов.

Напомним, 10 октября Верховная Рада поддержала в целом законопроект о повышении налогов, но в урезанном виде, убрав оттуда половину текста.

А 15 октября спикер передал его на подпись президенту.

Ранее мы приводили основные положения этого документа и публиковали разъяснения налоговых консультантов по поводу принятого Радой законопроекта.