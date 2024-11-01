С ноября в Украине запланированы ряд важных изменений, которые коснутся жизни многих граждан.

До середины месяца проводится аудит критических предприятий, параллельно Кабмин обсуждает изменения в порядок бронирования военнообязанных.

Вводятся новые правила въезда в страны ЕС, которые коснутся и украинцев. Старые гривны номиналом 50 и 200 начнут изымать из обращения. Для автомобилистов вводится ограничение скорости на дорогах.

Подробно об этих и других изменениях — в обзорном материале "Страны".

Бронирование военнообязанных в Украине: что изменится

До 15 ноября в Украине проводится аудит критических предприятий на предмет того, имеют ли они право на бронирование. Услуга в "Дие" закрыта до той же даты.

Заявлено, что при выявлении фиктивного трудоустройства военнообязанные лишатся права на отсрочку. По предварительной оценке, 40 тысяч военнообязанных забронированы с нарушениями.

Определять "критичность" предприятий будут ТЦК и военные администрации, что, как уже анализировала "Страна", может привести к масштабной коррупции. По итогу каждая пятая компания может потерять право на бронь.

Попутно этому, 26 октября стало известно, что Кабмин обсуждает изменения в постановление №76 о порядке бронирования военнообязанных. Окончательное решение о том, как оно изменится, не принято, но обсуждаются такие изменения.

1. Предприятия, где средняя заработная плата не превышает 19 000 гривен в месяц, не смогут получить статус критически важных.

2. Может быть ограничено право областных военных администраций предоставлять предприятиям статус критически важных: или ВГА лишат такого права в принципе, или разделят его с ТЦК.

3. Квоту на забронированных сотрудников на критически важных предприятиях могут снизить. Например, в сфере обороны и энергетики со 100% до 70 — 90%.

Зачем в Украине начали массово снимать бронь с предприятий, мы анализировали здесь.

Повышение налогов отложили?

31 октября истек последний срок, когда Зеленский мог подписать законопроект о масштабном повышении налогов - с тем, чтобы он мог вступить в силу с 1 ноября.

Президент также пропустил сроки ветирования законопроекта. То есть теперь предварительная дата повышения налогов - 1 декабря, если Зеленский подпишет документ в наступившем месяце.

Как именно хотят поднять налоги, мы писали здесь.

Новые правила въезда в страны ЕС

С 10 ноября в странах Евросоюза вступают в силу новые правила пересечения границы — заработает новая IT-система EES (Entry/Exit System).

EES будет фиксировать въезд и выезд всех иностранцев, включая граждан стран, не входящих в ЕС, в том числе украинцев. Вместо штампов в паспорте будут применять сканирование лица и отпечатков пальцев. Биометрические данные будут сниматься единоразово во время первого въезда и сохраняться в системе в течение трех лет.

На действие безвизового режима введение системы не отразится.

Рост цен на электроэнергию для бизнеса

С ноября запланировано повышение цен на электроэнергию для бизнеса, заявили в НКРЭКУ.

Регулятором предложено установить предельные цены "на сутки вперед" на внутрисуточном рынке:

с 00:00 до 07:00 - 5600 грн/МВт-ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - 6900 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 - 9000 грн/МВт-ч;

минимальная предельная цена - 10 грн/МВт-ч;

На балансирующем рынке:

максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 - 6600 грн/МВт-ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - 8250 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 - 10 000 грн/МВт-ч;

минимальная предельная цена - 0,01 грн/МВт-ч.

Окончательно решение в НКРЭКУ должны были принять по результатам обсуждения с участниками рынка. О его итогах пока не сообщалось.

Сезонное ограничения скорости

С 1 ноября в Украине начнут применяться сезонные правила ограничения скорости. Максимально допустимая скорость на дорогах, где раньше можно было ездить быстрее, составит 50 км/ч.

В связи с этим на отдельных участках дорог, где была разрешена скорость до 80 км/ч, установят новые знаки.

50 и 200 гривен изымают из обращения

С ноября Нацбанк начнет изъятие из обращения старых банкнот номиналом 50 и 200 гривен, которые были выпущены с 2003 по 2007 годы.

Купюры постепенно заменят на новые, вышедшие в оборот с 2014 года. Гражданам не стоит спешно избавляться от старых купюр, их изымут постепенно.

Повышение пенсий по возрасту

В ноябре традиционно повысят пенсии по возрасту.

Надбавки распределятся так:

Плюс 300 гривен — для украинцев с 70 до 74 лет;

Плюс 456 гривен — для граждан с 75 до 79 лет;

Плюс 570 гривен — для пенсионеров с 80 лет.

Указанные надбавки будут начисляться автоматически.

Прогноз погоды в Украине на ноябрь — в нашем материале: "Резкое похолодание и дожди".