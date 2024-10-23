Власти жестко взялись за пересмотр бронирования работников украинских предприятий от мобилизации. До 15 ноября приостановлена возможность бронирования через "Дию". А сегодня Кабинет министров принял постановление, в соответствии с которым имеющие право на бронирование предприятия повторно проверят на соответствие критериям критичности. По итогам проверок статус критически важных у многих предприятий могут отобрать, а значит, их работники лишатся права на бронь.

Что происходит?



Как уже писала "Страна", помехи со стороны властей процессу бронирования начались еще пару недель назад после того, как Владимиру Зеленскому показали данные, по которым число забронированных украинцев за последние месяцы резко возросло и достигло 1,5 млн человек. В результате президент дал отмашку остановить бронирование, а предприятия проверить с целью отобрать у них право на бронь для сотрудников.



По словам источников "Страны" в правительстве поставлена задача уменьшить число забронированных работников на миллион человек, а лишившихся брони отправить в ТЦК для последующей мобилизации.



"Логика очень простая. В стране есть полтора миллиона человек, которые получили бронь. Они все обновили данные в приложении "Резерв+". Более того, известно место их работы. То есть у военкомов на руках есть вся информация о них, чтобы выписать повестки и попытаться мобилизовать. Но для этого нужно лишить фирмы права на бронь, что сейчас и будут делать массово. После чего прямо на предприятия будут приходить представители ТЦК и проводить "мобилизационные мероприятия", имея уже на руках списки сотрудников, потерявших право на бронь. Но это такой план. В реальности же миллион человек в армию не попадут. Во-первых, как только предприятия лишат права на бронирование работников, многие работающие там мужчины либо просто уволятся, либо не будут выходить на работу. Во-вторых, понимая такую перспективу, собственники предприятий наверняка попытаются "порешать вопрос", чтобы им оставили статус критически важных. И многие "порешать" смогут. Хотя суммы для "решения вопроса" будут очень большими. В-третьих, те, кого заберут в ТЦК, попадут в системный круг вымогательства, где они на каждом этапе смогут откупиться. Откупятся не все, но многие. И в результате на выходе получим не миллион мобилизованных, а многократно меньшую цифру. Плюс будет нанесен сильнейший удар по украинской экономике, которая и так испытывает огромные трудности из-за мобилизации и нехватки рабочей силы. Но об экономике сейчас в военно-политическом руководстве никто не думает. Главная установка – выполнить план по мобилизации, который хронически проваливается", - говорит источник.