Небольшие предприятия, производящие дроны для ВСУ, не могут забронировать своих специалистов. Об этом заявила народный депутат Ирина Фриз (Евросолидарность) в эфире "КИЕВ24".

"А все остальные, в том числе и компании, которые занимаются бытовыми какими-то вещами, определяются критически необходимыми и получают экономическое бронирование", - заявила Фриз.

Она говорит, что тема бронирования стала источником большой коррупции.

Напомним, недавно украинский производитель дронов "Пташка дронс" заявил о "похищении" сотрудниками ТЦК своего главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА.

Ранее украинские предприниматели заявили, что в последние недели у них начались проблемы с бронированием сотрудников.

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