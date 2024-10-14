Блогерша Ксюша Манекен (настоящее имя Оксана Волощук) раскритиковала жесткую принудительную мобилизацию.

Реакцию на действия ТЦК она опубликовала в своем Инстаграме.

Волощук заявила, что "ей надоело молчать" по поводу происходящего.

"В нашем обществе сейчас принято уничтожать публичных людей или бренды, а о настоящих проблемах или коррупционерах все молчат, потому что боятся. Так вот, мне надоело молчать. Каждый раз, когда я вижу подобные видео, мне физически плохо. Это ужас, и так не должно быть. Если вы считаете иначе — тихо отпишитесь. Спасибо", — написала блогер.

Она также опубликовала старое видео от июня 2022 года , на котором советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорит о том, что "россияне являются полноценными рабами, которых будут использовать как мясо, отправив гибнуть за непонятные цели".

"У них нет свободы отказаться от получения этой повестки, потому что теперь её будут отправлять в так называемый электронный кабинет", — сказал тогда Подоляк.

Блогерша подписала это видео так: "А это точно про Россию?"

Напомним, Волощук ранее работала эскортницей и получила награду "За содействие военной разведке Украины II степени".

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