"Мне физически плохо от видео". Блогерша Ксюша Манекен возмутилась принудительной мобилизацией
Блогерша Ксюша Манекен (настоящее имя Оксана Волощук) раскритиковала жесткую принудительную мобилизацию.
Реакцию на действия ТЦК она опубликовала в своем Инстаграме.
Волощук заявила, что "ей надоело молчать" по поводу происходящего.
"В нашем обществе сейчас принято уничтожать публичных людей или бренды, а о настоящих проблемах или коррупционерах все молчат, потому что боятся. Так вот, мне надоело молчать. Каждый раз, когда я вижу подобные видео, мне физически плохо. Это ужас, и так не должно быть. Если вы считаете иначе — тихо отпишитесь. Спасибо", — написала блогер.
Она также опубликовала старое видео от июня 2022 года , на котором советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорит о том, что "россияне являются полноценными рабами, которых будут использовать как мясо, отправив гибнуть за непонятные цели".
"У них нет свободы отказаться от получения этой повестки, потому что теперь её будут отправлять в так называемый электронный кабинет", — сказал тогда Подоляк.
Блогерша подписала это видео так: "А это точно про Россию?"
Напомним, Волощук ранее работала эскортницей и получила награду "За содействие военной разведке Украины II степени".
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