Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк встретился с украинскими блогерами. На встречу в ОП пригласили Сашу Бо, Ксюшу Манекен, Настю Елисееву, Евгения Таллера, Таню Парфильеву, Никиту Добрынина, Дашу Квиткову и других.

Как отмечают сами инфлюэнсеры у себя в Instagram, они "обсуждали вопросы информационной войны и мотивации населения, а также как не выгореть, не впасть в депрессию и что делать, чтобы поддерживать боевой дух".

Кроме этого, блогер Саша Бо поинтересовалась у Подоляка о сроках окончания войны, на что он ответил так:

"Объясняю прямо. 2023 год. Все закончится". После этого, кто-то из блогеров попросил Подоляка "дать слово пацана", в ответ на это тот рассмеялся.

Такой ответ Подоляка и сам формат встречи уже вызвал неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей.

"А США так не считает, НАТО так не считает. Они думают, что это еще два три года будет. Я просто не понимаю, нам хотят лапши навешать? Или они уже такой хейт поймали от народа, что уже нужно дополнительно как-то на нас влиять", — говорит одна из украинских тик-ток блогеров Sania Woman.

Она также обратила внимание, что Подоляк говорит на русском языке.

"Зачем тогда вы такую вражду раздули между людьми", - задаёт вопрос блогер.

Скандал получил новый поворот после того, как одна из приглашенных блогеров в ОП Ксюша Манекен (Оксана Волощук — Ред.), которая ранее в интервью заявляла, что работала экскортницей, похвасталась у себя в Instagram, что получила отличие "за содействие военной разведке Украины ІІ степени" от ГУР МО.

"Как так вышло, при каких обстоятельствах и за что - я обязательно расскажу, когда война закончится", — написала она.

В соцсетях Манекен уже прозвали "Мата Хари, которую мы заслужили".

"Скоро все гейши наши будут "героями Украины", кто лучше исполнит свои прямые назначения", — пишут пользователи соцсетей.

Сама Ксюша Манекен в ответ на хейт написала:

"Да ребят, я понимаю вашу боль. Комик стал президентом, "эскортница" получила орден. А вы, все такие "правильные", не получили от этой жизни них*я".

Тем временем война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США и Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

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