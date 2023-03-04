В субботу, 4 марта, в Украине идет уже 374-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 3 марта.

Хроника новостей за сегодня - ниже. Материал обновляется.

4 марта

09.21 Министр обороны РФ Шойгу, как утверждает МО РФ, прибыл в зону боевых действий в Украине, на южно-донецкое направление - то есть, видимо, под Угледар.

Там он провел совещание с командующим Восточным военным округом Рустамом Мурадовым, который, по ряду данных, отвечает именно за угледарское направление.

К слову, там россияне недавно понесли потери в технике. После чего российские военные блогеры, связанные с ЧВК "Вагнер" обрушились с критикой на Мурадова.

На фоне этих обвинения Шойгу и наносит инспекционный визит на угледарское направление (по крайней мере, так заявляет МО РФ).

Отметим, что оно для россиян - одно из самых важных, поскольку это восточная часть сухопутного коридора в Крым, который, как считают многие эксперты и СМИ, собирается перерезать украинская армия в ходе своего готовящегося наступления.

09.16 Украина, похоже, создает условия для контролируемого отхода из Бахмута, пишет американский Институт изучения войны.

Аналитики полагают, что два критически важных моста в районе Бахмута - через реку Бахмутовка на северо-востоке города и вдоль трассы Хромово - Бахмут к западу от города - были разрушены все-таки украинскими силами, а не российскими, как полагал CNN.

"Упреждающее разрушение мостов, вероятно, указывает на то, что украинские войска могут попытаться воспрепятствовать передвижению русских в восточной части Бахмута и ограничить потенциальные пути отхода русских из Бахмута на запад", - говорится в отчете.

В ISW напоминают, что ранее советник президента Украины Александр Роднянский допускал отступление ВСУ из Бахмута, однако говорил, что даже в таком случае РФ не сможет быстро взять весь город, поскольку он был укреплен на западе.

"Если украинское военное командование сочтет необходимым отступить из Бахмута, оно, судя по заявлениям и данным о действиях Украины, вероятно, осуществит ограниченный и контролируемый уход из особо сложных участков восточного Бахмута", - предполагают специалисты.

08.35 В Запорожье уже 10 погибших в результате ракетного удара по жилому дому, сообщает ГосЧС.

Среди погибших - один ребенок.

Спасти удалось 11 человек, двух кошек и собаку.

Для улучшения видимости ночью на месте разбора завалов устанавливали дополнительные осветительные башни.

Ликвидация последствий продолжается.

08.16 Отбои воздушной тревоги.

07.53 Тревога расширяется на юг.

07.39 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро 4 марта.

За минувшие сутки отражено более 150 атак противника.

На Купянском и Лиманском направлениях - в районах Кременной, Белогоровки, Спорного и Веселого.

На Бахмутском - в районах Васюковки, Дубово-Васильевки, Хромово, Ивановского и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях - а районах Новокалиново, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Невельского, Марьинки, Победы.

На Запорожском направлении противник пытается местами улучшить тактическое положение и готовит условия для наступлений.

07.16 Воздушные тревоги в ряде областей Украины.