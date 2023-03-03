Итоги 373-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб сообщает, что ВСУ отразили более 85 атак противника. Из них на самом "горячем" бахмутском направлении - в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григоровки, Богдановки и самого Бахмута.

Сам Бахмут россияне пытаются окружить, заявляет военное командование Украины.

Сегодня на фоне слухов о быстро ухудшающейся ситуации в городе туда опять (второй раз за последнюю неделю) приехал командующий Восточной группировки войск Александр Сырский. Он "заслушал доклады командиров о положении дел в подчиненных подразделениях, ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности наших подразделений на линии фронта".

Ранее Сырский приезжал в Бахмут в субботу, после заседания Ставки верховного главнокомандующего. Он охарактеризовал ситуацию там как "сложную".

В последнее время постоянно появляются слухи, что украинские войска будут уходить из Бахмута из-за угрозы окружения. Украина их опровергает. И приезд Сырского как бы показывает, что оборону города намерены продолжать.

О том, что окружения Бахмута на данный момент нет, как и приказа на выход из города, заявляет украинский военный Андрей Коваленко. "С севера у противника есть определенные успехи, но на юге враг так и не смог перерезать трассу Константиновка - Бахмут", - объяснил он.

Но слухи все равно продолжают шириться. Появилась информация, что к западу от Бахмута взрывают мосты. Кто это делает - версии разнятся. CNN пишет, что в ночь на 3 марта российские войска взорвали мост, соединяющий Бахмут с поселком Хромово.

В полиции Донецкой области журналистам заявили, что в ближайшие дни попытаются починить мост, поскольку жизненно важная артерия для эвакуации мирных жителей и перевозки грузов. До Бахмута все еще можно добраться по грунтовым дорогам и полям, сообщили в полиции Донецкой области.

То есть, исходя из этой информации, Бахмут отрезан от Хромово (ранее - Артемовское), которое стоит на трассе в Часов Яр, по которой сейчас идёт основное снабжение Бахмута.

Напомним, сегодня утром появилось видео подрыва моста в районе Бахмута. Об этом ли мосте сообщает CNN - неизвестно (по некоторым данным, это другой мост - в восточной части Бахмута через реку Бахмутовка).

А вот журналист Bild Юлиан Рёпке, анализирующий бои в Бахмуте, пишет, что мосты в западной части города подрывают ВСУ, а не российские войска. По его мнению, это знаменует собой смену стратегии украинской обороны и подготовку к выходу из города.

Рёпке сообщает, ссылаясь на собственные источники, что украинские войска и тяжелая техника все еще находятся внутри западного Бахмута. То есть, по этой логике, взрываются мосты для затруднения продвижения российских штурмовых групп.

Куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин сегодня сменил риторику. Если ранее он говорил, что до захвата Бахмута далеко, то сейчас он заявляет, что российские подразделения "практически окружили Бахмут".

"Осталась одна дорога. Клещи сжимаются", - добавил Пригожин, вероятно, подразумевая трассу на Часов Яр через Хромово.

Он утверждает, что Украина несет большие потери в Бахмуте и призвал Зеленского дать военным ВСУ "покинуть город", который "фактически окружен". Далее камера показала украинских пленных, которые повторили воззвание Пригожина Зеленскому.

Но Украина окружения города не подтверждает и намерений его оставить тоже. Причем, как заявили в украинском "Центре национального сопротивления" (государственная организация), упомянутое видео Пригожина на самом деле записано в селе Парасковеевка севернее Бахмута.

"Пригожин уже не в первый раз имитирует пребывание на передовой, на самом деле находясь в тылу", - заявляют в Центре.

Также сегодня стало известно о выводе из Бахмута ряда украинских подразделений. Известный командир с позывным Мадьяр заявил, что его отряд аэроразведки "Птицы Мадьяра" срочно переводят из Бахмута.

"Получил боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место боевых действий. Какие критичные причины перевода, когда мы провели тут 110 дней боевых дежурств? Я прежде всего военный, поэтому не буду комментировать приказы командования", - заявил Мадьяр (настоящее имя - Роберт Бровди).

Он заявил, что и дальше останется "коммуникатором" и будет выкладывать видео с фронта. Что прозвучало как намек, что именно по этой причине подразделение Мадьяра решили вывести.

На позавчерашнем видео Мадьяра из Бахмута один из бойцов рассказывал о высоких потерях ВСУ в городе. И о том, что дальнейшее пребывание украинских войск в городе нецелесообразно. "Рота живет здесь одну ночь. В день мы теряем роту или две. Поэтому нужно организованно отступить на новые рубежи и держать там оборону", - говорил военный.

Это видео вызвало большой резонанс. Впрочем, прямой взаимосвязи между тем видео и выходом из Бахмута сам Мадьяр не провел.

Сегодня динамические события разворачивались на неподконтрольной Украине территории. Над Донецком с утра наблюдалась высокая активность российской авиации. В местных пабликах сообщали, что наносятся удары по Авдеевке.

Позже стало известно, что над неподконтрольным Енакиево сбит российский бомбардировщик Су-34.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что самолет сбили украинцы, и что один из пилотов погиб. В России также подтвердили падение самолёта. При этом, по российским данным, лётчики катапультировались и выжили.

Енакиево находится в тылу "ДНР" и довольно далеко от украинских позиций. Поэтому в российских телеграм-каналах пишут, что бомбардировщик мог попасть под "дружественный огонь" российской ПВО.

История с "диверсантами" в Брянской области. Продолжение

Сегодня продолжился сюжет с диверсионной группой, которая вчера проникла на приграничную с Украиной территорию Брянской области РФ.

Российские власти ранее обвинили украинских военных в нападении на деревню и убийстве двух человек. Киев свою причастность опровергает. При этом ответственность за акцию на себя взял "Русский добровольческий корпус", который входит в Интернациональный легион ВСУ и который возглавляется известным не только в России и в Украине, но и на Западе деятелем ультраправого движения Денисом Никитиным-Капустиным (детальнее обо всем этом мы писали здесь).

Сегодня ФСБ показала видео автомобилей, которые, по его версии, были обстреляны "украинской ДРГ" в Брянской области.

Судя по разбросу пулевых отверстий, автомобиль ВАЗ 2107 был обстрелян с левой стороны обочины. В салоне в момент съемки на переднем водительском сидении видно тело человека, вероятно, это погибший, о котором заявлялось изначально,

Второе авто - красная "Нива". В салоне также виден погибший водитель. Напомним, вчера Путин заявлял, что "диверсанты" обстреляли автомобиль именно этой марки.

Затем в МИД РФ заявили, что участники "Русского добровольческого корпуса" имели на себе натовские образцы оружия. Как утверждают в Москве, именно из него были совершены убийства, о которых заявляет Москва. Ведомство заявляет, что из-за этого "возникает вопрос о квалификации государств альянса в качестве соучастников".

Правда, официально такой вопрос перед НАТО не ставился (по крайней мере, никто об этом не сообщал). Реакция пока идет только в России: Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ по антитеррористической теме, а следственный комитет открыл уголовное дело по событиям в Брянской области.

В Украине свою причастность к инциденту, а также к недавним дрон-атакам, сегодня снова опровергли.

"Взрывы на ответственных объектах; атаки неопознанных дронов на регионы РФ; столкновения банд; нападение партизан на населенные пункты – все это прямые последствия потери контроля внутри РФ. И последствия войны... Украина не участвует во внутренних конфликтах в РФ...", - написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В тоже время, как мы уже писали, маловероятно, чтоб "Русский добровольческий корпус", который входит в состав Иностранного легиона ВСУ, мог предпринимать подобные акции без согласования с украинским командованием.

Мобилизация и потери

Сегодня снова прозвучала версия, что во время осенней мобилизации РФ призвала гораздо больше людей, чем называлось официально - не 300 тысяч военных, а более полумиллиона. Об этом сообщает оппозиционное российское издание "Медиазона".

Журналисты сделали запросы в региональные загсы и проанализировали, сколько браков стали заключать российские мобилизованные, для которых ввели особую, ускоренную процедуру росписи - по повестке.

После этого многие пары, жившие гражданским браком, узаконили свои отношения перед отправкой на фронт - поскольку жена имеет право на информацию о муже и получает за него деньги.

Авторы исследования, пользуясь данными переписи населения и сведениями о росте числа свадеб за месяцы мобилизации, высчитали, сколько пар, живущих в гражданском браке, узаконили свои отношения по ускоренной процедуре (то есть, получив повестки).

Далее они пришли к выводу, что доля таких мужчин по всем регионам России составляет 1,79%. И экстраполировали эти данные на общее количество мужчин призывного возраста, получив итоговую цифру - 520 тысяч мобилизованных.

О том, что Россия на самом деле намерена мобилизовать больше официально названного числа в 300 тысяч человек писали ещё прошлой осенью - вскоре после того, как мобилизация была объявлена.

Да и с точки зрения чисто военной логики трудно было представить, что российские власти и командование будут называть реальное число мобилизованных, давая тем самым Украине и Западу чёткое представление о численности войск.

Поэтому версия о том, что на самом деле число мобилизованных может серьезно отличаться от цифры в 300 тысяч всегда была весьма распространена.

Причем российские власти, похоже, ведут подготовку и к новым волнам призыва. Так, все компании РФ с 1 марта обязаны усилить надзор за сотрудниками-мужчинами призывного возраста. Копию шаблона сообщения об изменениях сведений о гражданах, состоящих на воинском учете, опубликовали российские телеграм-каналы.

Ранее листок сообщения в военкомат оформляли сами кадровики, теперь же сотрудник должен идти в военкомат лично, а затем передавать корешок от листа в отдел кадров.

В отделе кадров сотруднику выдается расписка, что документ принят. После - подпись двух экземпляров обязанностей гражданина по воинскому учёту: один останется у работодателя, второй - дома.

В противном случае кандидату откажут в найме, а сотрудника могут уволить.

Отметим, что похожую практику уже внедрили и в Украине (причем, некоторые нормы появились еще в довоенное время - например, по смене места жительства).

То есть, в России расширяют потенциальную базу призывников, актуализируя данные на них. Это коррелирует с планами Москвы увеличить численность вооруженных сил и восстановить ряд воинских соединений.

В Украине мобилизационные мероприятия тоже не утихают. Российские усилия по набору в армию - одна из причин. Другая - потери на фронте. Характерный репортаж об этом выпустила "Немецкая волна". Она сообщила, что на военном кладбище в Харькове заканчиваются места для могил.

"К сожалению очень много погибших. Здесь много наших солдат из нашей воинской части", - говорит нацгвардеец Владислав Сысоев.

Военная "Аллея славы" была открыта в 2017 году на городском кладбище №18. Там хоронили бойцов АТО-ООС, а после начала полномасштабной войны - всех погибших военных. Сейчас там уже более 600 могил.

Военные перспективы

На Западе продолжают обсуждать, какое контрнаступление предпримут ВСУ.

США в Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта наступления, сообщает New York Times. Заседания в четверг прошли "с самыми высокопоставленными генералами Байдена". Их задача - разработать стратегию противодействия РФ в ближайшие месяцы.

В учениях принимал участие глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Но он отказался раскрывать детали учений.

Высокопоставленные чиновники, раскрывая детали учений, называют два варианта украинского наступления:

1. Киев может "выступить против российских оборонительных рубежей на северо-востоке или востоке страны, в том числе в Донецке и Луганске".

2. Украина может нацелиться на так называемый сухопутный коридор, соединяющий материковую часть России с Крымом.

Отметим, что эти два направления возможного наступления ВСУ, описывала и "Страна" в своём прогнозе на второй год войны.

Крымское направление беспокоит россиян. Известно, что активно укрепляется как нынешний фронт по линии Васильевка-Угледар, так и сам Крым. Причем не только на севере полуострова, но и на западном его побережье.

Сегодня в сети появилось видео, на котором показано, как утверждается, строительство окопов у моря в Евпатории. Там видны укреплённые деревом траншеи с отверстиями-бойницами, выходящими к морю.

Автор видео заявляет, что по всему Крыму вырыто 200 километров таких окопов. То есть, россияне готовятся и к тому, что Украина может высадить морской десант.

Идут и важные международные движения вокруг Украины. Сегодня в Белом доме встретятся Байден и Шольц. Как сообщает Bloomberg, канцлера ФРГ могут склонять к переносу производств немецкой военной промышленности в США.

"Берлин изучает возможность совместных закупок боеприпасов в рамках Европейского Союза, но брюссельская бюрократия может замедлить этот процесс. Одним из возможных решений может быть перенос части производства в США, где больше мощностей", - заявил изданию неназванный немецкий чиновник.

Вопрос только, захочет ли этого Германия.

В России также намерены ускорять военное производство. Путин сегодня подписал указ о введении внешнего управления на предприятиях, "срывающих гособоронзаказ в условиях военного положения".

"Полномочия акционеров и руководства хозяйственных обществ, срывающих свои обязательства по гособоронзаказу в условиях военного положения, будут приостанавливаться, в них будет вводиться внешнее управление", - заявил он.

Фактически это угроза национализировать производства, находящиеся в руках у частных подрядчиков ВПК, которые срывают оборонные заказы.

Тем временем Зеленский сегодня в очередной раз заявил, что Украине не хватает боеприпасов и оружия.

"Артиллерия – это номер 1 из того, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, а также снаряды в большом количестве, чтобы остановить Россию", - сказал Зеленский.

Тем временем, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью Financial Times, что поддерживать единство среди западных союзников по поводу войны России против Украины становится труднее, поскольку "все хотят, чтобы эта война прекратилась".

Каллас призвала союзников сохранять единство.