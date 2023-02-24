Сегодня, 24 февраля, ровно год, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Как будут развиваться события дальше, что ожидает Россию и Украину, какие перспективы окончания войны, анализирует "Страна".



1. Уже больше месяца как все обсуждают грядущее "масштабное наступление" РФ, но пока можно говорить лишь о том, что российские войска, как и раньше, проводят локальные наступательные операции с целью захвата Бахмута, Угледарского выступа, а также пытаются отодвинуть фронт от Донецка (по дуге Авдеевка-Марьинка). Российская армия за счет увеличения численности и, по-прежнему, превосходства в огневой мощи сейчас может проводить активную оборону с продвижениями на отдельных участках. Но пока не решила проблемы, которые не позволяют ей осуществлять масштабные наступательные операции. В первую очередь – дефицит ударного высокоточного оружия, которое бы поражало артиллерию ВСУ в глубину на несколько десятков километров от линии фронта. Также остаются проблемы со связью, с разведкой и все больше проявляется проблема "снарядного голода". Без решения этих проблем успехи наступления (если оно даже и будет) сомнительны. Решение же этих проблем упирается в ограниченные ресурсы ВПК России и будет зависеть от возможности закупки Россией оружия у других стран. Уже идут закупки у Ирана, но кардинально ситуация может поменяться, если поставки начнут китайцы, о чем в последнее время ходят упорные слухи (хотя пока ничем не подтвержденные). Но и удержание уже завоеванных территорий для России будет военно-политической победой. Поэтому нельзя исключать, что на этом РФ и сосредоточит свои усилия до тех пор, пока не решит описанные выше проблемы.

2. Что касается наступления ВСУ, то оно уже неоднократно анонсировалось и Украиной, и Западом. Наиболее часто называемое направление главного удара – на юг к побережью Азовского моря, чтоб перерезать сухопутный коридор в Крым и рассечь на две части группировку российских войск, вынудив их покинуть левый берег Днепра (менее часто в числе направления главного удара называется Донецк).

4. Распространена точка зрения, что в случае успеха наступления и выхода к Азовскому морю и к границе с Крымом Украина дальше не пойдет, а начнет переговоры с Россией "с сильных позиций" с перспективой сохранения за Крымом российского статуса, но это крайне сомнительно. Если произойдет прорыв, то, скорее всего, ВСУ пойдут дальше на Крым, пользуясь его логистической уязвимостью (до Крымского моста будут долетать ракеты). Правда, также часто утверждается, что в случае угрозы Крыму Россия может прямо угрожать применением ядерного оружия. И, в таком случае, действительно американцы могут настойчиво порекомендовать ВСУ остановится. Но не факт, что такие угрозы прозвучат. Ранее их ожидали в связи с наступлением на Херсон, но этого не случилось. Хотя для Москвы, безусловно, Крым важнее Херсона.

5. В силу описанных выше причин Россия приложит максимум усилий, чтоб сорвать наступление Украины на юге и удержать линию фронта. Тем более, что у Украины есть свои немалые сложности, связанные, например, с проблемами в скорости и количестве поставок вооружений и боеприпасов с Запада. И они, а также усиление обороны российской армии, могут сорвать наступательные планы ВСУ. Собственно, от этого и будет зависеть дальнейший ход войны. Если наступление ВСУ будет успешным, война перенесется в Крым и перейдет на другой уровень ставок. Если фронт не будет прорван и стабилизируется (а Россия, со своей стороны, все ещё не будет иметь возможности организовать масштабное наступление), это откроет окно возможностей для заключения перемирия по "корейскому сценарию" - с фиксацией линии фронта как де-факто новой границы между странами. Но нет гарантий, естественно, что этим окном воспользуются. Вполне возможно, что обе стороны решат перейти к позиционной войне на истощение, надеясь со временем, за счет поставок новых типов оружия, переломить ситуацию.

6. Выбор между переговорами или войной на истощение для Украины в значительной степени зависит от позиции западных союзников – будут ли они готовы долгосрочно помогать воевать, либо будут советовать сворачивать бои и вести дело к заморозке. С Запада поступают на этот счет противоречивые сигналы. С одной стороны, там обещают поддерживать Украину столько сколько нужно. С другой стороны, намекают, что их ресурсы не безграничны. Кроме того, и в ЕС, и в США существуют свои противники продолжения войны. В США это республиканцы, в Европе это сторонники восстановления экономических связей с РФ.

7. Для России же важную роль будет играть состояние ее экономики. В прошлом году она выдержала санкционный удар, упав всего на 2,1%. Но в этом ей будет тяжелее – Россия фактически потеряла свой основной рынок сбыта энергоносителей – европейский. Кроме того, цены на экспортные товары уже не такие большие, как в прошлом году.

Да и санкции по многим отраслям бьют с оттяжкой. Поэтому ситуация в текущем году в экономике может быть сложной. И от того, как справится с этими проблемами РФ (и будут ли ей продолжать помогать справиться с ними крупнейшие партнеры такие как Китай, Индия и Турция) будет зависеть ее отношение к войне и возможным переговорам.

8. В случае "войны на истощение", главным риском для обоих стран станет внутренняя дестабилизация, которая может привести к развалу фронта, армии и системы госуправления. Пока чётких признаков этого не видно, но тяготы войны и работа противника могут изменить ситуацию.

9. Одним из возможных сценариев войны, может стать эскалация Россией конфликта напрямую с Западом для создания нового "Карибского кризиса", чтоб, подняв максимально ставки, затем принудить НАТО к некому "стратегическому размену" как по Украине, так и в целом по системе международных отношений. Намеки в этом направлении с использованием фактора ядерного оружия из РФ идут постоянно. И хотя и в Украине, и на Западе не верят в их серьёзность, однако на 100% такой сценарий отбрасывать нельзя. Вероятность его возрастает в случае неудач российской армии либо в случае радикального усиления военной поддержки Украины со стороны Запада.

10. Важную роль в нынешнем году по войне в Украине будет играть Китай. Его позиция относительно недопустимости использования ядерного оружия может предотвратить "карибский" сценарий. С другой стороны - поддержка Китая идеи скорейшего перемирия и переговоров может увеличить их вероятность, в случае, если ситуация на фронте зайдёт в тупик для обоих сторон.

Напомним, ранее мы анализировали, почему Путин начал вторжение, а Зеленский в него не верил.

Также мы писали о том, каково реальное число жертв войны в Украине.