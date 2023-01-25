Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк описал ключевой, по его оценкам, сценарий завершения войны в Украине.

Его Подоляк привел в своем телеграм-канале.

Он считает, что РФ еще попытается наступать и потерпит от двух до четырех крупных поражений. После этого он прогнозирует протесты в России со стороны родственников тех, кто потерял на войне близких. Потом, как полагает Подоляк, в окружении Владимира Путина начнутся внутренние междоусобицы, а силовая вертикаль в РФ ослабнет.

"Украинская армия остановится на границах 1991 года, а в России начнется неконтролируемая политическая трансформация. Некоторые субъекты федерации (этнические) получат супер/шанс стать самостоятельными и смогут это сделать", - пишет Подоляк.

По его мнению, ядерное оружие будет так или иначе контролироваться, в том числе и остатками российского генералитета. Поэтому нет большого риска его появления на черном рынке или того, что некоторое время оно будет неконтролируемым.

"Временно сложившееся правительство России начнет реальные переговоры об ответственности за преступления в Украине и зонах демилитаризации на границе. И, разумеется, относительно значительных компенсаций за убийства и разрушения", - написал Подоляк.

По его словам, дата реализации этого сценария зависит от имеющегося у Украины инструментария: от того, когда Украина получит точное количество четко определенного вооружения.

"Не исключено, что это тот сценарий, который хотят видеть и на который делают ставку украинские власти", - прокомментировал пост Подоляка телеграм-канал "Политика Страны".

Вчера Подоляк предрекал удары по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.

Также он заявлял о том, что мирное урегулирование ситуации в Украине путем переговоров невозможно.