Представители Главного управления разведки Минобороны Украины сделали несколько прогнозов о дальнейшем ходе войны.

Спикер ГУР Вадим Скибицкий в интервью изданию Delfi заявил, что о "начале окончания" войны можно будет говорить в середине лета.

"Мы должны пройти первый этап - весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: изменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия перегруппировывается", - напомнил Скибицкий.

Тем не менее, по его мнению, новое наступление россиян на Киев со стороны Беларуси маловероятно, как и активные боевые действия на юге.

Другой представитель ГУР, Андрей Юсов, анонсировал освобождение Кинбурнской косы к лету. Так, по крайней мере, следует понимать фразу, произнесенную им в эфире телемарафона.

"Я думаю, что новый туристический сезон нас всех порадует", - сказал он в ответ на вопрос о возможных сроках освобождения Кинбурнской косы.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что война в Украине скоро не закончится.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "мечтой" заявление замминистра обороны, что война закончится весной, а уволенный советник Офиса президента Арестович вовсе изменил акценты в заявлении о "негарантированной победе" Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, как и почему в Украине активизировалась раздача повесток.