Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "российская агрессия должна потерпеть неудачу", чтобы завершилась война.

Об этом он сообщил на форуме в Давосе, передает немецкий канал n-tv.

"Чтобы война закончилась, российская агрессия должна потерпеть неудачу. Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо", - заявил Шольц.

Он также заявил, что Германия за несколько месяцев стала независимой от поставок энергоресурсов из России.

Напомним, ранее заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффман сообщила, что канцлер ФРГ периодически общается с президентом России Владимиром Путиным об Украине напрямую.

Ранее мы писали, что Европейский парламент призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить поставки Украине немецких боевых танков Leopard.

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