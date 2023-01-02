Канцлер ФРГ Олаф Шольц периодически общается с президентом России Владимиром Путиным об Украине напрямую.

Об этом заявила изданию Deutsche Welle заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффман.

Она добавила, что дипломатические контакты с РФ есть и у других политиков в ЕС.

"В дополнение можно отметить, что было бы неверным считать, что контактов и разговоров с Россией нет. Как вы знаете, и федеральный канцлер, и другие политики в ЕС то и дело устанавливают контакт напрямую с президентом Путиным. И на других уровнях, разумеется, поддерживаются контакты. Думать, что в этой области установилась тишина, - неверно", - подчеркнула Хоффман.

Как писала "Страна", в середине декабря Шольц выступил против отказа от переговоров с Россией, несмотря на разногласия вокруг ситуации в Украине.

"Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией", — отметил он.

Также мы сообщали о том, что Шольц хочет сотрудничества с Россией после окончания войны в Украине. А другие немецкие политики, в том числе премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, призывали вернуться к закупкам российского газа после войны.