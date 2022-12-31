Госдепартамент США выразил обеспокоенность по поводу "союза" Китая с Россией после видеоразговора президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпиня.

"Пекин утверждает, что он нейтрален, но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему вкладывает средства в тесные связи с Россией", - сказал представитель Госдепа CNN.

"Соединенные Штаты и Европа предупредили КНР о последствиях оказания Россией военной помощи в ее войне против Украины или систематической помощи в обходе санкций", - продолжил он.

"Мы внимательно следим за деятельностью Пекина", - заключил представитель Госдепа.

"Страна" писала, что Путин 30 декабря провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином по закрытой видеосвязи. Как сообщалось, Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву в следующем году.

Незадолго до этого к Си летал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он передал председателю Си некое послание от президента РФ Владимира Путина. Как писали российские и западные СМИ, целью визита стало согласование позиций по поводу войны в Украине.