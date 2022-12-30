В Кремле объяснили отказ Путина от прямого общения с журналистами кремлевского пула необходимостью беречь здоровье российского президента. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что формат общения не будет таким же, как и до пандемии.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Вряд ли оно [общение] будет совсем таким же, каким оно было до пандемии в обозримой перспективе. Нечего греха таить. Вы видите процессы мутации вируса, сильные эпидемиологические волны гриппа. Всего с учетом уроков пандемии обязывает тех, кто отвечает за безопасность президента и за его здоровье- принимать меры предосторожности, потому что в таких условиях здоровье президента - этот вопрос государственной безопасности. Говорить, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу - не будет. Но по мере того, как эти волны будут уходить в нижнюю точку, тогда можно будет в более свободном режиме общаться", - заявил Песков.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин не будет проводить традиционную пресс-конференцию в конце года. Путин откажется от этого мероприятия впервые за 10 лет.

Год назад на ежегодную пресс-конференцию Путина пригласили вдвое меньше журналистов, поскольку им необходимо было сдать три ПЦР-теста. Это была 17-я большая ежегодная пресс-конференция.

Тем временем война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.