Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в необычном формате. Основным изменением будет то, что количество журналистов ограничат, а список приглашенных утвердят в Кремле. Такие ограничения объясняют эпидемией коронавируса.

Пресс-конференция запланирована на 23 декабря и пройдет в Манеже. Количество журналистов сократят до 500 человек, что почти вдвое меньше, чем обычно. Всем им нужно будет сдать три ПЦР-теста.

"Обычно у нас бывает свыше тысячи, 1100 и так далее. Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию", - объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее "Страна" писала о том, что глава ЦРУ обсуждал возможность очной встречи Путина и Байдена в начале 2022 года.

Также мы сообщали, что Меркель и Макрон пообещали Путину, что Украина не примет закон о переходном периоде для Донбасса.