Оппозиционное российское издание The Insider разыграло российских тик-токеров, разослав им фейковый запрос на рекламу якобы от Кремля по поводу состояния здоровья президента РФ Владимира Путина.

Соответствующий ролик с выступлениями блогеров на заданную тему опубликован в Telegram-канале издания.

За несколько тысяч рублей блогерам предлагалось рассказать, что президент РФ Владимир Путин купается в ваннах с оленьей кровью, и что в этом нет ничего особенного, поскольку такая процедура якобы была в советских санаториях (на самом деле, нет).

"Кто-то умывается холодной водой, кто-то кушает аскорбинки, кто-то принимает ванны из крови оленей. В этом нет ничего плохого, все нормально, даже Сталин и Ленин принимали ванны из крови оленя", - уверенно объяснял один из блогеров.

Кроме того, в один голос блогеры утверждали, что с Путиным "все хорошо, поводов для беспокойства нет".

Напомним, в апреле прошла информация, что Владимир Путин мог прибегать к нетрадиционной медицине для поддержания здоровья. В частности, речь шла о приеме пантовых (панты - рога оленей в период их роста с неороговевшей структурой) ванн с экстрактом из рогов алтайских маралов (крупный благородный олень).

Ранее мы писали, что в ЦРУ, комментируя состояние здоровья Владимира Путина, заявили, что он "слишком здоров". Несмотря на слухи о состоянии его здоровья, в американской спецслужбе заявили, что доказательствами ухудшения здоровья президента РФ они не располагают.