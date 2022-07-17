Сообщения о болезни президента России Владимира Путина или возможных покушениях на него выдают "желаемое за действительное".

Такое мнение высказал глава британских вооруженных сил Тони Радакин в телеинтервью ВВС.

"Некоторые комментарии о том, что он нездоров или что наверняка кто-то собирается его убить или вывезти, я думаю, что они принимают желаемое за действительное", - сказал Радакин.

"Как военные профессионалы, мы видим относительно стабильный режим в России. Президент Путин смог подавить любую оппозицию, мы видим иерархию, которая инвестируется в президента Путина, и поэтому ни у кого наверху нет мотивации бросить вызов президенту Путину", - объяснил адмирал.

По его мнению, сухопутные войска России сейчас представляют меньшую угрозу, чем в начале войны.

"Но Россия продолжает оставаться ядерной державой. У нее есть кибервозможности, у нее есть космические возможности и у нее есть специальные программы под водой, поэтому она может угрожать подводным кабелям, которые передают информацию по всему миру", – добавил Радакин.

Адмирал Тони Радакин дал интервью BBC. Скриншот видео

Напомним, Владимир Зеленский высказался о предполагаемых болезнях Путина. Президент Украины заявил, что разговоры об этом "болтовня и не очень интересно".

Также "Страна" сообщала, что приближенный к Путину режиссер Оливер Стоун считает, что у президента РФ рак. Поэтому Путин напал на Украину.