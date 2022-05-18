Продюсер Александр Роднянский, которого министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал убрать из "культурной повестки России", снимет сериал о Владимире Путине по книге бывшего главреда российского телеканала "Дождя" Михаила Зыгаря "Вся кремлевская рать". Об этом сообщает Variety.

Книга Зыгаря основана на серии интервью с ближайшим окружением президента Путина. Сам Роднянский описывает сериал как российский "Карточный домик".

По словам продюсера, Путин в начале президентского пути пытался добиться расположения Запада. Но после войны в Ираке и цветных революций в Грузии и Украине Путин почувствовал себя преданным.

"Война, которую он ведет в Украине, - прямое следствие этого чувства" - сказал Роднянский.

"Все кремлевские люди" покажут международной аудитории, как шаг за шагом разум Путина растворялся в теориях заговора, и как люди вокруг него использовали его глубокие страхи и недоверие к западным ценностям, которые он всегда считал циничной ложью", - сказал он.

Александр Роднянский - двукратный номинант на премию "Оскар" продюсер Александр Роднянский ("Левиафан", "Нелюбовь"). Также он является продюсером знаменитых российских фильмов "9 рота" и "Сталинград". Известно, что он осудил вторжение России в Украину.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

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