Во вторник, 17 мая, длится 83-й день войны в Украине. Противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение на Славянском направлении в районе населенного пункта Долгенькое, а также пытался вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что на Северодонецком направлении (Луганская область) при поддержке артиллерии оккупанты пытаются вести наступление в направлении Северодонецка и села Боровеньки (северо-восточнее Северодонецка).

На Бахмутском направлении (Донецкая область) противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск и отошел.

На Авдеевском направлении (Донецкая область) враг проводил штурмовые действия с целью взятия под контроль участка дороги Новобахмутовка – Новоселовка Вторая, но успеха не имел. На Кураховском направлении (Донецкая область), при поддержке огня артиллерии и авиации, россияне ведут наступление на населенный пункт Новомихайловка (западнее Донецка, к югу от Марьинки), бои продолжаются.

Также подразделения оккупантов предприняли неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Марьинка (западнее Донецка).

Главное в свежей сводке Генштаба:

На Славянском направлении (Харьковская и Донецкая области) противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Долгенькое (посредине между Изюмом и Славянском). На Донецком направлении группировка противника пытается вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения. На Северодонецком направлении (Луганская область) при поддержке артиллерии оккупанты пытаются вести наступление в направлении Северодонецка и села Боровеньки (северо-восточнее Северодонецка). На Бахмутском направлении (Донецкая область) противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск и отошел. На Авдеевском направлении (Донецкая область) враг проводил штурмовые действия с целью взятия под контроль участка дороги Новобахмутовка – Новоселовка Вторая, но успеха не имел. На Кураховском направлении (Донецкая область), при поддержке огня артиллерии и авиации, россияне ведут наступление на населенный пункт Новомихайловка (западнее Донецка, к югу от Марьинки), бои продолжаются. Подразделения оккупантов предприняли неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Марьинка (западнее Донецка).

Как писала "Страна", глава Донецкой ОВА сообщил об авиаударах по заводу стройматериалов в Бахмуте.

Также мы писали о том, что за последние сутки противник понес потери в районе Северодонецка, а ВСУ отбили 11 атак врага на Донбассе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.