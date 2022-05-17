Генштаб ВСУ сообщил о безуспешном продвижении противника под Славянском и провальной атаке у Марьинки
Во вторник, 17 мая, длится 83-й день войны в Украине. Противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение на Славянском направлении в районе населенного пункта Долгенькое, а также пытался вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения на Донецком и Луганском направлениях.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Также сообщается, что на Северодонецком направлении (Луганская область) при поддержке артиллерии оккупанты пытаются вести наступление в направлении Северодонецка и села Боровеньки (северо-восточнее Северодонецка).
На Бахмутском направлении (Донецкая область) противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск и отошел.
На Авдеевском направлении (Донецкая область) враг проводил штурмовые действия с целью взятия под контроль участка дороги Новобахмутовка – Новоселовка Вторая, но успеха не имел. На Кураховском направлении (Донецкая область), при поддержке огня артиллерии и авиации, россияне ведут наступление на населенный пункт Новомихайловка (западнее Донецка, к югу от Марьинки), бои продолжаются.
Также подразделения оккупантов предприняли неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Марьинка (западнее Донецка).
Главное в свежей сводке Генштаба:
- На Славянском направлении (Харьковская и Донецкая области) противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Долгенькое (посредине между Изюмом и Славянском).
- На Донецком направлении группировка противника пытается вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения.
- На Северодонецком направлении (Луганская область) при поддержке артиллерии оккупанты пытаются вести наступление в направлении Северодонецка и села Боровеньки (северо-восточнее Северодонецка).
- На Бахмутском направлении (Донецкая область) противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск и отошел.
- На Авдеевском направлении (Донецкая область) враг проводил штурмовые действия с целью взятия под контроль участка дороги Новобахмутовка – Новоселовка Вторая, но успеха не имел.
- На Кураховском направлении (Донецкая область), при поддержке огня артиллерии и авиации, россияне ведут наступление на населенный пункт Новомихайловка (западнее Донецка, к югу от Марьинки), бои продолжаются.
- Подразделения оккупантов предприняли неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Марьинка (западнее Донецка).
Как писала "Страна", глава Донецкой ОВА сообщил об авиаударах по заводу стройматериалов в Бахмуте.
Также мы писали о том, что за последние сутки противник понес потери в районе Северодонецка, а ВСУ отбили 11 атак врага на Донбассе.
Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.
"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.