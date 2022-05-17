В Украине с 24 февраля помиловали и отправили на фронт 363 человека. После войны их не вернут в тюрьмы
С начала вторжения РФ в Украине прошли уже три волны помилований. Помиловали и отправили на фронт 363 человека, которые выразили желание на фронте защищать Украину.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире информационного телемарафона.
После войны помилованных не будут возвращать в тюрьмы.
По его словам, выпускали только тех, кто не должен представлять опасности для общества и кто действительно будет задействован в обороне.
"Как правило, это касалось тех лиц, срок отбывания наказания которых был на завершающем этапе. Поэтому возвращать их назад нет смысла, поскольку они точно потеряли общественную опасность", – добавил Малюська.
Четвертая волна помилований пока не ожидается, соответствующих запросов от ВСУ не поступало, сообщил он.
Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.
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