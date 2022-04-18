Министр юстиции Денис Малюска рассказал, как прошли три волны помилования осужденных, заявивших о своем желании защищать Украину, а также о том, где они служат.

Подробности он раскрыл в интервью "Радио Свобода" 18 апреля.

"Было сразу три волны, три указа о помиловании. В первой волне были помилованы те лица, которых мы еще анализировали летом прошлого года. То есть идея была раньше, и президент на ней акцентировал, что к 30-летию независимости патриоты, которые защищали Украину во время антитеррористической операции и попали в тюрьму, уже не представляют опасности. Они могут выйти на свободу раньше срока, предусмотренного приговором", - сказал министр.

По его словам, списки на освобождение готовились давно, и они "очень пригодились после начала полномасштабной военной операции". Минюст сразу их задействовал, инициировав помилование числящихся в них граждан.

После этого прошло еще "две волны отбора кандидатов на помилование".

"При президенте работает специальная комиссия, которая рассматривает характеристики, и вообще, кто эти лица, претендующие на помилование. Самых сложных персон такой эшелонированный фильтр не пропускает, которые совершили реально тяжкие преступления и должны добыть свои наказания до конца. И, по нашему мнению, эта активность была успешной", - считает чиновник.

Он уточнил, что пока нет никакой подтвержденной информации о том, что освобожденные осужденные совершили новые преступления.

"А то, что они начали служить в силах территориальной обороны, и некоторые в Вооруженных силах – это точно, это мы контролируем, это мы знаем", – заверил министр.

Как писала "Страна" в начале апреля, из тюрем на войну выпустили больше 360 заключенных.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.