Кабинет Министров своим постановлением №403 расширил список разрешённого оружия для территориальной обороны.

Этим постановлением он дополнил перечень разрешённого оружия "другими видами вооружений" помимо стрелкового оружия.

Стрелковое оружие - это огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы пулями или другими видами патронов.

Другие виды оружия - артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составляющие, комплексы (установки) для их запуска и составляющие к ним, средства управления оружием (огнем), системы дистанционного управления ракетами, оборудование для транспортировки и обслуживания ракет, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты.

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