Глава МВД Денис Монастырский рассказал, как обычному украинцу получить автомат. И сколько всего их раздали.

Об этом министр внутренних дел заявил в эфире общенационального телемарафона, видео обнародовано в Facebook.

"Каждый гражданин Украины может обратиться в управления полиции, доказать, что он действительно работает на защиту Украины, работает или находится в рядах территориальной обороны, добровольческих формирований, территориальных громад, и получить соответствующее оружие. Речь идет в первую очередь об автоматическом оружии. Мы уже выдали несколько десятков тысяч автоматов по стране", - заявил Монастырский.

Монастырский об оружии - с 5:17

Напомним, ранее Зеленский разрешил всем гражданам Украины использовать оружие для уничтожения противника.

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