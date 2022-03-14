В феврале 2022 года в Украине официально зарегистрировано 820 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 192 пациентов диагностирован СПИД, а 93 человека умерли от СПИДа. Это меньше, чем в январе 2022 года. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Украине.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в феврале 2022 года:

гетеросексуальный - 555;

гомосексуальный - 20;

парентеральный - 242;

вертикальный - от матери к ребенку - 70. Около 98% после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции.

неизвестный - 1

Также в ЦОЗ напомнили, что украинцы, вынужденно покинувшие территорию Украины, могут получить антиретровирусную терапию за рубежом и дали контакты, куда стоит обратиться в этом случае.



Ранее "Страна" писала, что американка стала четвертым человеком в мире, который излечился от ВИЧ. Также мы рассказывали, что в США одобрили лекарство Apretude для профилактики ВИЧ.