В январе 2022 года в Украине официально зарегистрировали 987 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 295 пациентов диагностирован СПИД, а 126 человек умерли от СПИДа.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщает ЦОЗ при Минздраве Украины во вторник, 15 февраля.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине (без учета данных АР Крым и частей территории Донецкой и Луганской областей) в январе 2022 года:

гетеросексуальный - 653;

гомосексуальный – 26;

парентеральный – 303;

вертикальный – 107 (большинство из них (около 98%) после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции);

неизвестный – 2.

Если у вас обнаружили ВИЧ, нужно обратиться к своему врачу, дополнительно сдать ПЦР-тест на ВИЧ, и в случае положительного результата встать на учет и начать лечение. В Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно.

Ранее мы писали, что в декабре 2021 года в Украине официально зарегистрировано 1338 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 345 пациентов диагностирован СПИД, а 164 человека от него скончались.

Также мы рассказали, что в МОЗ объяснили украинцам, в чем разница между СПИД и ВИЧ.