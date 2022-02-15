В январе 2022 года в Украине официально зарегистрировали 987 новых случаев ВИЧ-инфекции, 126 человек умерли от СПИДа. Фото: pixabay

В январе 2022 года в Украине официально зарегистрировали 987 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 295 пациентов диагностирован СПИД, а 126 человек умерли от СПИДа.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщает ЦОЗ при Минздраве Украины во вторник, 15 февраля.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине (без учета данных АР Крым и частей территории Донецкой и Луганской областей) в январе 2022 года:

  • гетеросексуальный - 653;
  • гомосексуальный – 26;
  • парентеральный – 303;
  • вертикальный – 107 (большинство из них (около 98%) после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции);
  • неизвестный – 2.

Если у вас обнаружили ВИЧ, нужно обратиться к своему врачу, дополнительно сдать ПЦР-тест на ВИЧ, и в случае положительного результата встать на учет и начать лечение. В Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно.

скрин с Facebookфото с Facebook

Ранее мы писали, что в декабре 2021 года в Украине официально зарегистрировано 1338 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 345 пациентов диагностирован СПИД, а 164 человека от него скончались.

Также мы рассказали, что в МОЗ объяснили украинцам, в чем разница между СПИД и ВИЧ

 

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